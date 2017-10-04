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Posted 4 октября 2017, 14:43

Published 4 октября 2017, 14:43

Modified 1 октября, 15:32

Updated 1 октября, 15:32

В Ростове началось благоустройство пляжа на Левом берегу

4 октября 2017, 14:43
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Новости Ростова
В Ростове-на-Дону стартовали работы по благоустройству пляжа, который располагается на Левом берегу, сведения передает горадминистрация.

"В данный момент проходят мероприятия по уплотнению грунта, устройству щебеночного покрытия и установке бордюров. Также выполняется обрезка деревьев и завозится чернозем", - сказано в публикации.

Кроме того, проходит устройство фундамента под модульные строения. К работам привлекли 80 человек, используются 70 единиц техники.

Все мероприятия проходят по графику.

Ранее в городе состоялось открытие площадки для выгула собак. Этот проект реализовали в парке Островского.

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