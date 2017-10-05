Уникальную карту Вселенной создадут российские ученые

Главный вопрос, ответ на который будут искать работники обсерватории "Спектр-Рентген-Гамма", это как развивалась Вселенная. Ученые отметили, что рентгеновское излучение - наиболее удачное для изучения космических просторов. Ожидается, что ученые смогут увидеть колоссальное количество черных дыр, скоплений звезд и зафиксировать все увиденное документально.