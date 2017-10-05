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Posted 5 октября 2017, 20:33

Published 5 октября 2017, 20:33

Modified 1 октября, 14:12

Updated 1 октября, 14:12

Уникальную карту Вселенной создадут российские ученые

5 октября 2017, 20:33
Широкомасштабную карту Вселенной создадут российские специалисты при помощи рентгеновского телескопа, эти сведения опубликовали "Известия".

"Астрофизическую обсерваторию, сотрудники которой реализуют еще и советский проект, запустят в работу в 2018 году", - сказано в публикации.

Главный вопрос, ответ на который будут искать работники обсерватории "Спектр-Рентген-Гамма", это как развивалась Вселенная. Ученые отметили, что рентгеновское излучение - наиболее удачное для изучения космических просторов. Ожидается, что ученые смогут увидеть колоссальное количество черных дыр, скоплений звезд и зафиксировать все увиденное документально.

Составленная в случае успеха карта станет первой схемой космического пространства такого масштаба.

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