Уникальную карту Вселенной создадут российские ученые

Posted 5 октября 2017, 20:33
Published 5 октября 2017, 20:33
Modified 1 октября, 14:12
Updated 1 октября, 14:12
"Астрофизическую обсерваторию, сотрудники которой реализуют еще и советский проект, запустят в работу в 2018 году", - сказано в публикации.
Главный вопрос, ответ на который будут искать работники обсерватории "Спектр-Рентген-Гамма", это как развивалась Вселенная. Ученые отметили, что рентгеновское излучение - наиболее удачное для изучения космических просторов. Ожидается, что ученые смогут увидеть колоссальное количество черных дыр, скоплений звезд и зафиксировать все увиденное документально.
Составленная в случае успеха карта станет первой схемой космического пространства такого масштаба.
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