Сгоревший рынок "Темерник" в Ростове еще и затопило

Posted 10 октября 2017, 16:51
Published 10 октября 2017, 16:51
Modified 1 октября, 12:53
Updated 1 октября, 12:53
Из-за порыва трубы воды в некоторых местах по улице натекло по щиколотку. Автомобилисты растянули ее почти на километр до улицы Думенко.
Ростовский водоканал уже выехал на место происшествия. Починить поломку обещают к восьми часам вечера.
Напомним, пожар на рынке "Темерник" произошел в воскресенье вечером. Сгорела шестая часть рынка. Его намерены восстановить владельцы, а пока торговцам, чьи ларьки сгорели, предложили переехать на нижние ряды рынка.
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