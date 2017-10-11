За публикации с матом наказали сетевое издание в Ростовской области

Posted 11 октября 2017, 14:07
Published 11 октября 2017, 14:07
Modified 1 октября, 14:51
Updated 1 октября, 14:51
"Всего в третьем квартале 2017 года в регионе выявили два нарушения, связанных со злоупотреблением свободой массовой информации", - сказано в сообщении.
Второй случай касался распространения информации о запрещенной организации без указания на то, что ее деятельность запрещена в РФ.
Кроме того, за указанный период в регионе выявили шесть нарушений, касающихся обязательств уведомления надзорных органов об изменении адреса или доменного имени издания, 11 случаев несоответствия уставов СМИ установленным требованиям, 33 случая не выхода издания в свет более одного года.
Всего в июле-сентябре 2017 года в регионе провели 98 адресных профилактических мероприятий с представителями СМИ и вещательных организаций.
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