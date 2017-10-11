За публикации с матом наказали сетевое издание в Ростовской области

Кроме того, за указанный период в регионе выявили шесть нарушений, касающихся обязательств уведомления надзорных органов об изменении адреса или доменного имени издания, 11 случаев несоответствия уставов СМИ установленным требованиям, 33 случая не выхода издания в свет более одного года.