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Posted 11 октября 2017, 14:07

Published 11 октября 2017, 14:07

Modified 1 октября, 14:51

Updated 1 октября, 14:51

За публикации с матом наказали сетевое издание в Ростовской области

11 октября 2017, 14:07
За публикации с использованием бранных слов наказали сетевое информационное издание в Ростовской области, сообщило региональное управление Роскомнадзора.

"Всего в третьем квартале 2017 года в регионе выявили два нарушения, связанных со злоупотреблением свободой массовой информации", - сказано в сообщении.

Второй случай касался распространения информации о запрещенной организации без указания на то, что ее деятельность запрещена в РФ.

Кроме того, за указанный период в регионе выявили шесть нарушений, касающихся обязательств уведомления надзорных органов об изменении адреса или доменного имени издания, 11 случаев несоответствия уставов СМИ установленным требованиям, 33 случая не выхода издания в свет более одного года.

Всего в июле-сентябре 2017 года в регионе провели 98 адресных профилактических мероприятий с представителями СМИ и вещательных организаций.

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