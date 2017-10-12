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Posted 12 октября 2017, 10:58

Published 12 октября 2017, 10:58

Modified 1 октября, 15:06

Updated 1 октября, 15:06

Наркотики в одноразовых станках пытались передать в СИЗО Ростова

12 октября 2017, 10:58
Наркотическое вещество, спрятанное в одноразовых станках, обнаружили сотрудники СИЗО-1 Ростова-на-Дону при досмотре передачи для одного из подследственных, сообщило региональное ГУФСИН.

"Обнаружить наркотики помогла специально обученная собака", - сказано в сообщении.

Отмечается, что помимо этого случая, 11 октября в подведомственных ГУФСИН объектах пересекли еще три попытки передать запрещенные предметы.

В частности, в ИК-2 в Ростове в стиральном порошке нашли наркотики, а на территории колоний в Новочеркасске и Шахтах пытались перекинуть большие партии мобильных телефонов и алкоголь.

По всем происшествиям начали проверки.

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