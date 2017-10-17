Рекордная урожайность зерна мешает производить молоко в Ростовской области

Posted 17 октября 2017, 13:36
Published 17 октября 2017, 13:36
Modified 1 октября, 14:57
Updated 1 октября, 14:57
"На наш взгляд, только когда отдача с гектара земли перестанет расти такими темпами, наши крупные холдинги начнут задумываться о том, чтобы возвращаться к диверсификации, и возьмутся вновь за животноводство", – сообщила она.
Сейчас разводить сельскохозяйственных животных в области нерентабельно и даже убыточно, сообщила Полуляшная. Однако при этом в Ростовской области есть ряд хороших примеров, констатировала спикер.
"ЗАО "Кировский конный завод", СПК имени С. Г. Шаумяна, предприятие "Колос" – там за счет правильного гармоничного сочетания производства зерновых, масленичных культур, молока и мяса удается получить наивысшую продуктивность, если смотреть в рублях", – поделилась она.
Рекорд урожая Ростовской области 2016 года – более 11 миллионов тонн зерна – был побит в 2017 году, когда собрали более 12 миллионов тонн при урожайности более 40 центнеров с гектара.
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