В ростовских автобусах поставят устройства ограничения скорости до 60 км/ч

"Будет произведена установка в городском пассажирском транспорте устройств ограничения скорости", – сообщил он. Он пояснил, что устройства отрегулированы определенным образом. "С ними скорость не сможет превышать 60 километров в час", – заверил он.
Предлагается также вернуться к рассмотрению таких вопросов, как использование системы ГЛОНАСС для контроля за пассажирским транспортом с последующей передачей информации в соответствующий контрольный орган и принятие соответствующих мер реагирования, констатировал Токин.
"Будет приниматься информация от граждан о нарушениях деятельности общественного транспорта, в том числе о маршрутках, в телефонном режиме", – добавил он.
Будет предприниматься также практика поощрения водителей и руководителей автотранспортных предприятий, заключил он.
В какие конкретно сроки все автобусы города будут оснащены такими приборами, спикер не уточнил.