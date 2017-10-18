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В ростовских автобусах поставят устройства ограничения скорости до 60 км/ч

18 октября 2017, 09:42
Ростовские автобусы не смогут разгоняться более 60 километров в час благодаря установке устройств ограничения скорости, рассказал врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, подполковник полиции Алексей Токин.

"Будет произведена установка в городском пассажирском транспорте устройств ограничения скорости", – сообщил он. Он пояснил, что устройства отрегулированы определенным образом. "С ними скорость не сможет превышать 60 километров в час", – заверил он.

Предлагается также вернуться к рассмотрению таких вопросов, как использование системы ГЛОНАСС для контроля за пассажирским транспортом с последующей передачей информации в соответствующий контрольный орган и принятие соответствующих мер реагирования, констатировал Токин.

"Будет приниматься информация от граждан о нарушениях деятельности общественного транспорта, в том числе о маршрутках, в телефонном режиме", – добавил он.

Будет предприниматься также практика поощрения водителей и руководителей автотранспортных предприятий, заключил он.

В какие конкретно сроки все автобусы города будут оснащены такими приборами, спикер не уточнил.

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