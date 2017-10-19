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Posted 19 октября 2017, 00:33

Published 19 октября 2017, 00:33

Modified 1 октября, 14:44

Updated 1 октября, 14:44

Газманов записал клип в ванной после того, как попал в аварию под Пермью

19 октября 2017, 00:33
Известный российский поп-исполнитель Олег Газманов, попавший в дорожную аварию неподалеку от Перми, записал видео в ванной отеля, в котором остановился, им певец поделился в своем Instagram.

Газманов, сидя на краю ванной, спел песню собственного сочинения: "Я на краешке сижу и на город Пермь гляжу, в выходной на Пермь гляжу". Из окна гостиничного номера певца открывается вид на центральную часть города и улицу Мира.

Ранее сообщалось, что по пути в Пермь, где у Газманова 18 октября должен был состояться концерт, автомобиль певца попал в ДТП. Машина повредила два колеса из-за торчащей в яме арматуры. После сообщения артиста о произошедшем яма была засыпана.

р2

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#Культура#Новости
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