Газманов записал клип в ванной после того, как попал в аварию под Пермью

Известный российский поп-исполнитель Олег Газманов, попавший в дорожную аварию неподалеку от Перми, записал видео в ванной отеля, в котором остановился, им певец поделился в своем Instagram.

Газманов, сидя на краю ванной, спел песню собственного сочинения: "Я на краешке сижу и на город Пермь гляжу, в выходной на Пермь гляжу". Из окна гостиничного номера певца открывается вид на центральную часть города и улицу Мира. Ранее сообщалось, что по пути в Пермь, где у Газманова 18 октября должен был состояться концерт, автомобиль певца попал в ДТП. Машина повредила два колеса из-за торчащей в яме арматуры. После сообщения артиста о произошедшем яма была засыпана. р2 Вас устраивает качество дорог? Да Нет Проголосовать Проголосовало: 0 чел.