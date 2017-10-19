Около 200 пострадавших от пожара на "Театралке" в Ростове не имели прописки

"Выделяемые на погорельцев средства – это примерно половина того, что нужно", – сообщил он. Это связано с законодательными особенностями учета, пояснил спикер.
"Там 361 человек был прописан, 188 – не были прописаны, но проживали. Эта одна третья часть людей, которые, с точки зрения федерального закона, вообще ни на что не имеют права. На взгляд чиновника, что можно выплатить человеку, который прописан в Свердловской области где-нибудь?" – возмутился он.
Мы не стали так поступать, а дали людям центр правовой поддержки и бесплатных адвокатов, так что на сегодняшний день 50 человек уже подтвердили свое право на все виды выплат, подчеркнул Ищенко.
"Если ты здесь жил – подтверди, пожалуйста: показаниями свидетелей, историей болезни, счетами за коммунальные услуги", – поделился он.
Спикер отметил также, что порядка 50 человек из 188 за подтверждением своего права на выплаты до сих пор не обратились.