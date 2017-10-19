Около 200 пострадавших от пожара на "Театралке" в Ростове не имели прописки

"Там 361 человек был прописан, 188 – не были прописаны, но проживали. Эта одна третья часть людей, которые, с точки зрения федерального закона, вообще ни на что не имеют права. На взгляд чиновника, что можно выплатить человеку, который прописан в Свердловской области где-нибудь?" – возмутился он.