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Около 200 пострадавших от пожара на "Театралке" в Ростове не имели прописки

19 октября 2017, 16:41
Отсутствие прописки сильно усложнит процедуру получения компенсаций для погорельцев Ростова, рассказал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

"Выделяемые на погорельцев средства – это примерно половина того, что нужно", – сообщил он. Это связано с законодательными особенностями учета, пояснил спикер.

"Там 361 человек был прописан, 188 – не были прописаны, но проживали. Эта одна третья часть людей, которые, с точки зрения федерального закона, вообще ни на что не имеют права. На взгляд чиновника, что можно выплатить человеку, который прописан в Свердловской области где-нибудь?" – возмутился он.

Мы не стали так поступать, а дали людям центр правовой поддержки и бесплатных адвокатов, так что на сегодняшний день 50 человек уже подтвердили свое право на все виды выплат, подчеркнул Ищенко.

"Если ты здесь жил – подтверди, пожалуйста: показаниями свидетелей, историей болезни, счетами за коммунальные услуги", – поделился он.

Спикер отметил также, что порядка 50 человек из 188 за подтверждением своего права на выплаты до сих пор не обратились.

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