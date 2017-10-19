Ростовчане чаще всего собирают вешенки, рыжики и мухоморы

Posted 19 октября 2017,, 09:09
Published 19 октября 2017,, 09:09
Modified Сегодня, 20:13
Updated Сегодня, 20:13
"По доле запросов о грибах область находится на 69-м месте по РФ. С июня местные жители спросили о грибах около 150 тысяч раз", - сказано в сообщении.
Отмечаться, что самый пик запросов пришелся на 16-17 сентября.
Выяснилось, что дончане предпочитают в магазине шампиньоны. Также они спрашивают про вешенки, рыжики и мухоморы.
Чаще всего люди ищут описания грибов. С мухоморами ищут рецепты настойки и водку. Россияне в текущем году проявили меньше интереса к грибам, чем в прошлом.
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