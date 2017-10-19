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Posted 19 октября 2017, 14:01

Published 19 октября 2017, 14:01

Modified 1 октября, 14:21

Updated 1 октября, 14:21

Ростовские власти решили не выдавать погорельцам жилищные сертификаты

19 октября 2017, 14:01
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Пожар на "Театралке"
Компенсация по государственным жилищным сертификатам необоснованно мала для ростовских погорельцев, рассказал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

"Мы не раз общались по поводу государственных жилищных сертификатов. С вероятностью 95% мы не будем претендовать на них", – сообщил он.

Спикер пояснил, что правила их предоставления делают невозможным с помощью такого сертификата защитить жилищное право человека, у которого сгорело жилье.

"Требования, которые прописаны в сертификатах, ограничивают объем возмещения количеством метров сгоревшего жилья. А у нас там будет у кого 40, у кого 30 метров – где жили по 3-4 человека", – продолжил он.

Ищенко подчеркнул, что предоставлять семье из трех человек сумму, которой хватит на покупку 30-40 квадратных метров, неправильно.

За эти месяцы мы перебрали несколько десятков вариантов законов и постановлений правительства, придумывая способ разрешить сложные ситуации ростовчан, проживавших в сгоревших домах, рассудил спикер.

"Повторюсь: окончательное решение по сертификатам еще не принято", – подытожил он.

#Общество#Пожар на "Театралке"#Новости
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