rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 октября 2017, 10:03

Published 20 октября 2017, 10:03

Modified 1 октября, 13:52

Updated 1 октября, 13:52

О приостановке производства и отзыве 1,16 млн авто заявил Nissan

20 октября 2017, 10:03
Автоконцерн Nissan на полмесяца приостановит производство и отзовет порядка 1,16 миллиона автомобилей в Японии, эти сведения опубликовал "Интерфакс".

"Это все машины, проданные компанией на внутреннем рынке за последние 3 года", - сказано в публикации.

Причиной стали нарушения при финальной проверке качества, к которой привлекали не получивших должной сертификации сотрудников. Происходило это из-за того, что для тестирования использовали линии, не предназначенные для итоговой проверки, соответственно, персонал не имел нужной категории.

Отмечается, что особенность касается внутренних требований Японии, поэтому машины, проданные в другие страны, под отзыв не попадут.

р3

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика