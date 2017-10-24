Каждый четвертый наркоман юга России болен ВИЧ

По словам Моргачевой, эти данные могут быть уточнены в сторону роста из-за того, что врачи при проведении исследования могут выбирать менее рискованные критерии пациентов. Так, по ее словам, по уточненным данным, каждый третий потребитель инъекционных наркотиков в Волгоградской области инфицирован.