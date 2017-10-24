Каждый четвертый наркоман юга России болен ВИЧ

"Наблюдается рост показателей ВИЧ-инфицированных. Среди тех, кто болен наркоманией, а также гомосексуалистов и находящихся в тюрьме, данное заболевание снижается. Среди 3,6% представителей уязвимых групп 25% оказываются с ВИЧ", - отмечает врач.
По словам Моргачевой, эти данные могут быть уточнены в сторону роста из-за того, что врачи при проведении исследования могут выбирать менее рискованные критерии пациентов. Так, по ее словам, по уточненным данным, каждый третий потребитель инъекционных наркотиков в Волгоградской области инфицирован.
Моргачева также отметила, что за последние 16 лет в регионе увеличилось число сдавших ВИЧ-анализ, но эти показатели все еще ниже, чем в среднем по России. За эти годы ущерб от смертности населения составил порядка 11 миллиардов рублей.