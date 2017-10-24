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Каждый четвертый наркоман юга России болен ВИЧ

24 октября 2017, 17:47
Каждый четвертый наркоман на юге России заражен вирусом иммунодефицита, сообщила на конференции по эпидемиологии, микробиологии и диагностике инфекционных и паразитарных заболеваний в Ростовской области врач-эпидемиолог ФБУН России НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора Яна Моргачева.

"Наблюдается рост показателей ВИЧ-инфицированных. Среди тех, кто болен наркоманией, а также гомосексуалистов и находящихся в тюрьме, данное заболевание снижается. Среди 3,6% представителей уязвимых групп 25% оказываются с ВИЧ", - отмечает врач.

По словам Моргачевой, эти данные могут быть уточнены в сторону роста из-за того, что врачи при проведении исследования могут выбирать менее рискованные критерии пациентов. Так, по ее словам, по уточненным данным, каждый третий потребитель инъекционных наркотиков в Волгоградской области инфицирован.

Моргачева также отметила, что за последние 16 лет в регионе увеличилось число сдавших ВИЧ-анализ, но эти показатели все еще ниже, чем в среднем по России. За эти годы ущерб от смертности населения составил порядка 11 миллиардов рублей.

Вы когда-либо употребляли наркотики?
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#Новости#Юлия Ликарчук#Происшествия#Опросы
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