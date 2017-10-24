Ростовчанин продает свою коллекцию деревянных ложек за 120 тысяч рублей

Posted 24 октября 2017, 14:24
Published 24 октября 2017, 14:24
Modified 1 октября, 14:59
Updated 1 октября, 14:59
Так, ростовчанин решил за 120 тысяч рублей расстаться с коллекцией, состоящей из 300 деревянных ложек разных лет и техник исполнения.
Также в список необычных попал набор игрушек из яиц "Киндер-сюрприз" жительницы Москвы. За коллекцию "киндеров", которую женщина собирала с 1994 года, владелица просит 2 миллиона рублей. В подарок покупателю москвичка отдаст шкафы для хранения игрушек.
Тройку самых необычных замыкает коллекция из 1,5 тысячи пивных банок за период с начала их появления в СССР до сегодняшнего дня, которую продает за 50 тысяч рублей житель Москвы.
Также на сайте объявлений имеется сообщение о продаже коллекции спичек времен СССР, состоящей из 75 коробков. Спички сделаны на знаменитой пензенской фабрике "Победа", начавшей работу еще в 19 веке.
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