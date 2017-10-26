В Ростовской области в 2017 году нашли 123 тыс тонн некачественного зерна

В Ростовской области с начала года были проведены испытания 35,1 тысячи проб зерна, несоответствия требованиям выявили в партиях общим весом в 123,4 тысячи тонн, информирует региональное управление Россельхознадзора.

"Несоответствия требованиям документов зафиксировали почти в 200 случаях. Этот показатель в 6,5 раза превышает уровень 2016 года", - сказано в сообщении. Отмечается, что в рамках гозадания специалисты провели более 200 исследований зерна. Отклонения от необходимых требований зафиксировали в 31 случае. Также в области подтверждения соответствия качества зерна были проведены испытания 2,2 тысячи проб зерна. р1