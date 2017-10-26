В Ростовской области в 2017 году нашли 123 тыс тонн некачественного зерна

Posted 26 октября 2017, 06:34
Published 26 октября 2017, 06:34
Modified 1 октября, 14:56
Updated 1 октября, 14:56
"Несоответствия требованиям документов зафиксировали почти в 200 случаях. Этот показатель в 6,5 раза превышает уровень 2016 года", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в рамках гозадания специалисты провели более 200 исследований зерна. Отклонения от необходимых требований зафиксировали в 31 случае.
Также в области подтверждения соответствия качества зерна были проведены испытания 2,2 тысячи проб зерна.
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