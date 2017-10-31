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Ростовская область вошла в список лидеров по числу купленных Tesla

31 октября 2017, 17:12
Ростовская область вошла в восьмерку субъектов РФ по продажам электромобилей Tesla, сообщает портал autostat.ru.

Так, за три квартала 2017 года жители Ростовской области приобрели два электромобиля данного бренда. Также по два аналогичных электромобиля купили жители Санкт-Петербурга и Татарстана.

Лидером по числу приобретенных Tesla, ожидаемо, стала Москва, жители столицы купили за девять месяцев 2017 года 29 таких автомобиля, жители Московской области приобрели восемь электромобилей Tesla.

В общей сложности за указанный период в России было зарегистрировано 46 новых электромобилей данной марки, это почти в два раза выше прошлогоднего показателя.

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#Новости#Анна Петрова#Технологии#Опросы
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