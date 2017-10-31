Ростовская область вошла в список лидеров по числу купленных Tesla

Так, за три квартала 2017 года жители Ростовской области приобрели два электромобиля данного бренда. Также по два аналогичных электромобиля купили жители Санкт-Петербурга и Татарстана.

Лидером по числу приобретенных Tesla, ожидаемо, стала Москва, жители столицы купили за девять месяцев 2017 года 29 таких автомобиля, жители Московской области приобрели восемь электромобилей Tesla.

В общей сложности за указанный период в России было зарегистрировано 46 новых электромобилей данной марки, это почти в два раза выше прошлогоднего показателя.

Вы бы купили себе электромобиль?