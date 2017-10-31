Средний онлайн-платеж ростовчан вырос на 20%

По сравнению с данными за три квартала 2016 года средний онлайн-платеж вырос на 20%. При этом дороже всего обходились ростовчанам авиабилеты — в среднем свыше 8,3 тысячи рублей. Также значительные переводы жители донской столицы совершали в счет погашения кредитов — в среднем больше 3 тысяч рублей, а также на оплату телевидения — в среднем 2,1 тысячи рублей.
Также ростовчане стали чаще оплачивать налоги и госполшлины онлайн, средний налоговый взнос составил 1,3 тысячи рублей, платеж за госуслуги — 712 рублей.
В интернет-магазинах средний чек горожан превысил 1,17 тысячи рублей, увеличившись за год на 21%. Больше всего ростовчане тратили деньги на канцтовары — 5,8 тысячи рублей, товары для ремонта — 4,9 тысячи рублей, товары для спорта и туризма 4,7 тысячи рублей. Также значительный прирост среднего чека отмечается в онлайн-магазинах товаров для животных - 67%, интимтоваров — 55%, автозапчастей — 54%. А вот в магазинах оптики средний чек сократился на 64%, косметики и парфюмерии — на 30%, продуктовых магазинах — на 26%, магазинах по продаже ювелирных изделий и бижутерии — на четверть.
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