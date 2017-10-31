Средний онлайн-платеж ростовчан вырос на 20%

В интернет-магазинах средний чек горожан превысил 1,17 тысячи рублей, увеличившись за год на 21%. Больше всего ростовчане тратили деньги на канцтовары — 5,8 тысячи рублей, товары для ремонта — 4,9 тысячи рублей, товары для спорта и туризма 4,7 тысячи рублей. Также значительный прирост среднего чека отмечается в онлайн-магазинах товаров для животных - 67%, интимтоваров — 55%, автозапчастей — 54%. А вот в магазинах оптики средний чек сократился на 64%, косметики и парфюмерии — на 30%, продуктовых магазинах — на 26%, магазинах по продаже ювелирных изделий и бижутерии — на четверть.