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Posted 3 ноября 2017, 14:15

Published 3 ноября 2017, 14:15

Modified 1 октября, 13:47

Updated 1 октября, 13:47

ФАС опровергла возможный рост на 20% тарифов на перелеты в аэропорту Платов

3 ноября 2017, 14:15
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Новости Ростова
В Федеральной антимонопольной службе опровергли возможный рост тарифов на перелеты из нового аэропортового комплекса Платов на 20%, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ФАС.

Ранее жители города высказали беспокойство тем, что базовый перевозчик, который будет выполнять более 50% рейсов из нового аэропорта, может поднять цены на перелеты в среднем на 20%.

"Нет, мы не ожидаем роста стоимости перелетов, потому что она не зависит от тарифов, они формируются условиями конкурентного рынка", - отметили в ФАС.

В пятницу ФАС также сообщила о том, что служба утвердила тарифы на услуги в новом аэропорту. Они оказались ниже, чем те, которые изначально запрашивал аэропорт.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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