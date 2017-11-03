ФАС опровергла возможный рост на 20% тарифов на перелеты в аэропорту Платов

Posted 3 ноября 2017, 14:15
Published 3 ноября 2017, 14:15
Modified 1 октября, 13:47
Updated 1 октября, 13:47
Ранее жители города высказали беспокойство тем, что базовый перевозчик, который будет выполнять более 50% рейсов из нового аэропорта, может поднять цены на перелеты в среднем на 20%.
"Нет, мы не ожидаем роста стоимости перелетов, потому что она не зависит от тарифов, они формируются условиями конкурентного рынка", - отметили в ФАС.
В пятницу ФАС также сообщила о том, что служба утвердила тарифы на услуги в новом аэропорту. Они оказались ниже, чем те, которые изначально запрашивал аэропорт.