Суд взыскал с "МРСК Юга" почти 200 млн рублей в качестве неустойки

В материалах Арбитражного суда содержится информация о нескольких исках "ФСК ЕЭС" к "МРСК Юга". В настоящее время компания добивается от "МРСК Юга" выплаты в размере 164,6 миллиона рублей. Первое заседание по данному делу назначено на 16 ноября. Также имеются сведения об исковом требовании о взыскании долга в размере 124,5 миллиона рублей и неустойки в сумме 98,2 миллиона рублей. Кроме того, "ФСК ЕЭС" через суд добивается выплаты неустойки в размере 7,7 миллиона рублей с "МРСК Юга" в лице филиала "Калмэнерго".