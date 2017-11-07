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Posted 7 ноября 2017, 12:11

Published 7 ноября 2017, 12:11

Modified 1 октября, 14:39

Updated 1 октября, 14:39

Суд взыскал с "МРСК Юга" почти 200 млн рублей в качестве неустойки

7 ноября 2017, 12:11
Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования "Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы" к "Межрегиональной распределительной компании Юга" о взыскании многомиллионной неустойки, говорится в материалах электронной картотеки.

Известно, что ПАО "ФСК ЕЭС" обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к ПАО "МРСК Юга" о взыскании неустойки по договору на передачу электроэнергии, заключенному в 2012 году. Неустойка образовалась за период с декабря 2015 года по июнь 2017 года в размере 197,9 миллиона рублей.

В материалах Арбитражного суда содержится информация о нескольких исках "ФСК ЕЭС" к "МРСК Юга". В настоящее время компания добивается от "МРСК Юга" выплаты в размере 164,6 миллиона рублей. Первое заседание по данному делу назначено на 16 ноября. Также имеются сведения об исковом требовании о взыскании долга в размере 124,5 миллиона рублей и неустойки в сумме 98,2 миллиона рублей. Кроме того, "ФСК ЕЭС" через суд добивается выплаты неустойки в размере 7,7 миллиона рублей с "МРСК Юга" в лице филиала "Калмэнерго".

ПАО "МРСК Юга" специализируется на передаче электроэнергии и техподсоединении к распределительным электросетям. Выручка от продажи по итогам прошлого года превысила 31 миллиард рублей, убытки компании составили миллиард рублей.

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#Экономика#Новости
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