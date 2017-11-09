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Posted 9 ноября 2017, 07:25

Published 9 ноября 2017, 07:25

Modified 1 октября, 14:49

Updated 1 октября, 14:49

Ростовская компания "Тавр" закупает до 80% мяса из Белоруссии

9 ноября 2017, 07:25
Крупнейший производитель мясных продуктов, компания "Тавр" закупает до 80% мяса за рубежом, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

"Мы производим достаточно мяса птицы и индейки, однако говядины производим недостаточно", – сообщил он. По-прежнему, говядина завозится, в том числе – не только из других регионов России, но и по импорту, отметил спикер.

"Так, предприятие «Тавр» в 2017 году закупает в Белоруссии порядка 2 тысяч тонн говядины – а это 80% в ее потребности", – подчеркнул он.

В данном направлении ведется работа, должно завершиться строительство мясоперерабатывающего комплекса в Ремонтненском районе.

"Комплекс откроют 21 декабря текущего года", – заключил он.

#Экономика#Новости
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