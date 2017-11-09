Ростовская компания "Тавр" закупает до 80% мяса из Белоруссии

Posted 9 ноября 2017, 07:25
Published 9 ноября 2017, 07:25
Modified 1 октября, 14:49
Updated 1 октября, 14:49
"Мы производим достаточно мяса птицы и индейки, однако говядины производим недостаточно", – сообщил он. По-прежнему, говядина завозится, в том числе – не только из других регионов России, но и по импорту, отметил спикер.
"Так, предприятие «Тавр» в 2017 году закупает в Белоруссии порядка 2 тысяч тонн говядины – а это 80% в ее потребности", – подчеркнул он.
В данном направлении ведется работа, должно завершиться строительство мясоперерабатывающего комплекса в Ремонтненском районе.
"Комплекс откроют 21 декабря текущего года", – заключил он.