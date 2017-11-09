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Posted 9 ноября 2017, 11:14

Published 9 ноября 2017, 11:14

Modified 1 октября, 14:16

Updated 1 октября, 14:16

Старые трамваи исчезнут с улиц Ростова до Нового года

9 ноября 2017, 11:14
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Новости Ростова
Полностью обновить подвижной трамвайный состав власти Ростова-на-Дону планируют до 1 января следующего года, сообщил в четверг замглавы администрации города по транспорту Евгений Лебедев.

"За последние 20 лет не было такого масштабного обновления подвижного состава, как за последние два года. В 2016 году мы закупили 16 новых вагонов трамваев, в этом году планируем закупить еще 14 вагонов за счет средств областного бюджета. К 1 января мы планируем полностью обновить трамвайный парк", - отметил Лебедев.

К настоящему времени в город поступило уже шесть вагонов с начала года. Сейчас они проходят приемку и обкатку на линиях.

По словам Лебедева, все трамваи будут оснащены системами кондиционирования и видеонаблюдения. "В каждом вагоне будут установлены по четыре камеры, которые будут передавать сигнал на городской центр управления пассажирскими перевозками. Все вагоны проектировались специально для линий города", - сообщил Лебедев.

На обновление трамвайного парка в городе выделили порядка трех миллионов рублей.

До конца года также планируют поставить 100 автобусов. Конкурс на их приобретение прошел на днях. "Это будет 25 автобусов большой вместимости марки НефАЗ с кондиционерами на газомоторном топливе, с системой видеонаблюдения и 75 дизельных автобусов марки МАЗ", - сказал Лебедев.

Автобусы на газомоторном топливе будут курсировать по улице Большая Садовая.

#Город#Новости Ростова#Новости
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