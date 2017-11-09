Старые трамваи исчезнут с улиц Ростова до Нового года

"За последние 20 лет не было такого масштабного обновления подвижного состава, как за последние два года. В 2016 году мы закупили 16 новых вагонов трамваев, в этом году планируем закупить еще 14 вагонов за счет средств областного бюджета. К 1 января мы планируем полностью обновить трамвайный парк", - отметил Лебедев.