Старые трамваи исчезнут с улиц Ростова до Нового года

Posted 9 ноября 2017, 11:14
Published 9 ноября 2017, 11:14
Modified 1 октября, 14:16
Updated 1 октября, 14:16
"За последние 20 лет не было такого масштабного обновления подвижного состава, как за последние два года. В 2016 году мы закупили 16 новых вагонов трамваев, в этом году планируем закупить еще 14 вагонов за счет средств областного бюджета. К 1 января мы планируем полностью обновить трамвайный парк", - отметил Лебедев.
К настоящему времени в город поступило уже шесть вагонов с начала года. Сейчас они проходят приемку и обкатку на линиях.
По словам Лебедева, все трамваи будут оснащены системами кондиционирования и видеонаблюдения. "В каждом вагоне будут установлены по четыре камеры, которые будут передавать сигнал на городской центр управления пассажирскими перевозками. Все вагоны проектировались специально для линий города", - сообщил Лебедев.
На обновление трамвайного парка в городе выделили порядка трех миллионов рублей.
До конца года также планируют поставить 100 автобусов. Конкурс на их приобретение прошел на днях. "Это будет 25 автобусов большой вместимости марки НефАЗ с кондиционерами на газомоторном топливе, с системой видеонаблюдения и 75 дизельных автобусов марки МАЗ", - сказал Лебедев.
Автобусы на газомоторном топливе будут курсировать по улице Большая Садовая.