Главный вокзал Ростова модернизируют к ЧМ-2018

"Планируется модернизировать системы визуального и звукового информирования пассажиров, справочной связи и видеонаблюдения. Кроме того, пройдут работы по устройству касс открытого типа, ремонту залов ожидания", - сказано в сообщении.
Отмечается, что состоятся мероприятия по адаптации инфраструктуры для инвалидов. Сейчас на вокзале есть четыре рентгеновских установки и десятки видеокамер. Охрану обеспечивают 16 круглосуточных постов.
Также на пригородном вокзале проведут аналогичные работы по модернизации. На территории главного автовокзала в 2017 году появятся 25 новых камер.
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