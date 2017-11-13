Главный вокзал Ростова модернизируют к ЧМ-2018

В Ростове-на-Дону при подготовке к ЧМ по футболу в 2018 году планируется провести мероприятия по обеспечению безопасности на главном железнодорожном вокзале, информирует в понедельник горадминистрация.