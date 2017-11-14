ДГТУ согласился заселить полицейских в общежития во время ЧМ

ЧМ пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В связи с крупным спортивным мероприятием во всех городах-организаторах предполагается усиление мер по обеспечению правопорядка. В Ростове-на-Дону будут дополнительно размещены более семи тысяч полицейских.
"В вузы города обратилось профильное министерство с просьбой предоставить места для проживания в студенческих общежитиях полицейским, откомандированным в Ростов-на-Дону на время мундиаля. Для безболезненного решения этой ситуации руководство ДГТУ приняло решение скорректировать учебные планы таким образом, чтобы завершить обучение в начале мая", - отметили в университете.
Сотрудник учебного заведения добавил, для студентов 1-3 курсов учеба закончится 7 мая, так что иногородние студенты смогут спокойно отправиться на каникулы, не переживая, что останутся без жилья на время учебы. Студенты 4 курса бакалавриата и 2 курса магистратуры будут сдавать выпускные экзамены в штатном учебном графике. Иногородним студентам бакалавриата и магистратуры, которые не успеют сдать экзамены до начала ЧМ по футболу, предложат проживание в одном из общежитий вуза. Также места проживания на лето сохранятся за иностранными студентами.
"Согласно учебным планам, производственная практика переносится на август – к этому времени все общежития вуза будут освобождены сотрудниками МВД и вновь примут иногородних студентов", - рассказали в ДГТУ.
В остальных крупных университетах Ростова пока не готовы ответить на вопрос - будут ли выселены студенты на время ЧМ из общежитий. В ЮФУ сотрудники рассказали о том, что ни одного студента не будут выселять для того, чтобы поселить сотрудников полиции.
"Сотрудников МВД поселят в освободившиеся комнаты выпускников. Мест у нас достаточно, ни один студент не будет выселен во время ЧМ", - отметили в ЮФУ.
В высших учебных заведениях РИНХ, РИЖТ и РОСТГМУ пока не получали указаний о том, что во время ЧМ нужно будет поселить сотрудников МВД в общежития.