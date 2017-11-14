ДГТУ согласился заселить полицейских в общежития во время ЧМ

Сотрудник учебного заведения добавил, для студентов 1-3 курсов учеба закончится 7 мая, так что иногородние студенты смогут спокойно отправиться на каникулы, не переживая, что останутся без жилья на время учебы. Студенты 4 курса бакалавриата и 2 курса магистратуры будут сдавать выпускные экзамены в штатном учебном графике. Иногородним студентам бакалавриата и магистратуры, которые не успеют сдать экзамены до начала ЧМ по футболу, предложат проживание в одном из общежитий вуза. Также места проживания на лето сохранятся за иностранными студентами.