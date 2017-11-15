Черепаха оказалась в шесть тысяч раз быстрее "Почты России" в Ростове

Posted 15 ноября 2017,, 08:06
Published 15 ноября 2017,, 08:06
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
Редакция издания решила сравнить скорость доставки корреспонденции со скоростью известных своей медлительностью животных.
Рекорд под угрозой
В открытых источниках можно найти неофициальные рейтинги самых медленных животных в мире. На первом месте, как правило, располагается улитка со скоростью около трех сантиметров в час. Второе место у трехпалого ленивца, которому за час удастся преодолеть лишь 150 метров. Третью строчку занимает черепаха, скорость которой зависит от вида и возраста, но составляет в среднем порядка пяти километров в час на суше.
Если предположить, что сотрудники "Почты России" действительно потратили все 45 дней на доставку письма, а за расстояние взять 850 метров, то получится, что скорость перемещения корреспонденции составила 0,78 метра в час (850 метров разделить на 1080 часов) или 0,0008 километра в час. Стоит отметить, что популярные навигаторы предлагают преодолеть это же расстояние пешком за 10 минут и строят оптимальный маршрут для этого.
При сравнении этих расчетов с "рекордсменами" окажется, что черепаха быстрее в шесть тысяч раз, а ленивец в 200. Остается непобитым лишь рекорд улитки.
Кстати, в своем письме "Почта России" потребовала убрать с сайта RostovGazeta порочащую репутацию компании информацию о якобы обнаруженной свалке писем в конце сентября (опровержение было опубликовано еще месяц назад после проверки силовиков). Можно предположить, что данное письмо имело ценность для компании, но даже его не доставили оперативно.
Накажут почтальона
Пресс-служба "Почты России" заявила, что за затянувшуюся на 45 дней доставку письма будет наказан почтальон.
"По правилам оказания услуг почтовой связи письма клиентам доставляются только в почтовые ящики. В данном случае почтальон по собственной инициативе отнесла письмо в редакцию, где отсутствует почтовый ящик. С сотрудником уже проведена беседа о соблюдении правил доставки корреспонденции", - прокомментировала долгую доставку письма руководитель направления по внутренним коммуникациям ФГУП "Почта России" - макрорегион "Южный" Инна Яворская.
По правилам, которые размещены на сайте "Почта России", заказные письма почтальон приносит на дом и вручает адресату под роспись при предъявлении удостоверения личности. Если адресата нет на месте, почтальон оставляет в почтовом ящике извещение и возвращает письмо в отделение.
Отметим, что в офисе издания в течение всего рабочего дня находятся сотрудники, а на ресепшене - администратор.
Кроме того, почтальон отдал на руки письмо вместе с накладной на доставку и уведомлением о вручении. При этом на сайте компании отметки о вручении найти не удалось.
Система
Задержка в доставке корреспонденции в Ростовской области этой логистической компанией не является чем-то экстраординарным. Роскомнадзор периодически привлекает компанию к ответственности за затягивание сроков или вообще потерю посылок.
В сентябре за потерю международного почтового отправления филиал "Почты России" в Ростове-на-Дону приговорили к штрафу в размере 38 тысяч рублей. Ранее ростовское отделение уже платило штраф за несохранность почтового отправления из Сингапура.
Согласно данным правительства региона, среди поступающих от жителей Ростовской области жалоб на связь 10% связаны с "Почтой России". Значительная часть жалоб касается качества помещений почты.
В конце 2016 года Роскомнадзор сообщил, что за год количество обращений жителей региона о нарушениях их прав "Почтой России" возросло в 1,5 раза.
"Систематически мы наблюдаем нарушения, связанные с замедлением сроков доставки. Из них около 80-90% подтверждается", — отмечал представитель надзорного ведомства.
Организация признала наличие проблем лишь к середине года, когда после массовых жалоб в социальных сетях на задержку и потерю посылок в Ростове, пообещала увеличить штат сотрудников сортировочного центра. О результатах этой работы пока не сообщалось.