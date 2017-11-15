rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября 2017,, 08:06

Published 15 ноября 2017,, 08:06

Modified Сегодня, 18:51

Updated Сегодня, 18:51

Черепаха оказалась в шесть тысяч раз быстрее "Почты России" в Ростове

15 ноября 2017, 08:06
"Почта России" в Ростове-на-Дону свое же письмо, адресованное редакции RostovGazeta, доставляла в течение 45 дней, хотя офис издания находится в 850 метрах от Главпочтамта, передает корреспондент издания.

Редакция издания решила сравнить скорость доставки корреспонденции со скоростью известных своей медлительностью животных.

Рекорд под угрозой

В открытых источниках можно найти неофициальные рейтинги самых медленных животных в мире. На первом месте, как правило, располагается улитка со скоростью около трех сантиметров в час. Второе место у трехпалого ленивца, которому за час удастся преодолеть лишь 150 метров. Третью строчку занимает черепаха, скорость которой зависит от вида и возраста, но составляет в среднем порядка пяти километров в час на суше.

Если предположить, что сотрудники "Почты России" действительно потратили все 45 дней на доставку письма, а за расстояние взять 850 метров, то получится, что скорость перемещения корреспонденции составила 0,78 метра в час (850 метров разделить на 1080 часов) или 0,0008 километра в час. Стоит отметить, что популярные навигаторы предлагают преодолеть это же расстояние пешком за 10 минут и строят оптимальный маршрут для этого.

При сравнении этих расчетов с "рекордсменами" окажется, что черепаха быстрее в шесть тысяч раз, а ленивец в 200. Остается непобитым лишь рекорд улитки.

Кстати, в своем письме "Почта России" потребовала убрать с сайта RostovGazeta порочащую репутацию компании информацию о якобы обнаруженной свалке писем в конце сентября (опровержение было опубликовано еще месяц назад после проверки силовиков). Можно предположить, что данное письмо имело ценность для компании, но даже его не доставили оперативно.

Накажут почтальона

Пресс-служба "Почты России" заявила, что за затянувшуюся на 45 дней доставку письма будет наказан почтальон.

"По правилам оказания услуг почтовой связи письма клиентам доставляются только в почтовые ящики. В данном случае почтальон по собственной инициативе отнесла письмо в редакцию, где отсутствует почтовый ящик. С сотрудником уже проведена беседа о соблюдении правил доставки корреспонденции", - прокомментировала долгую доставку письма руководитель направления по внутренним коммуникациям ФГУП "Почта России" - макрорегион "Южный" Инна Яворская.

По правилам, которые размещены на сайте "Почта России", заказные письма почтальон приносит на дом и вручает адресату под роспись при предъявлении удостоверения личности. Если адресата нет на месте, почтальон оставляет в почтовом ящике извещение и возвращает письмо в отделение.

Отметим, что в офисе издания в течение всего рабочего дня находятся сотрудники, а на ресепшене - администратор.

Кроме того, почтальон отдал на руки письмо вместе с накладной на доставку и уведомлением о вручении. При этом на сайте компании отметки о вручении найти не удалось.

Система

Задержка в доставке корреспонденции в Ростовской области этой логистической компанией не является чем-то экстраординарным. Роскомнадзор периодически привлекает компанию к ответственности за затягивание сроков или вообще потерю посылок.

В сентябре за потерю международного почтового отправления филиал "Почты России" в Ростове-на-Дону приговорили к штрафу в размере 38 тысяч рублей. Ранее ростовское отделение уже платило штраф за несохранность почтового отправления из Сингапура.

Согласно данным правительства региона, среди поступающих от жителей Ростовской области жалоб на связь 10% связаны с "Почтой России". Значительная часть жалоб касается качества помещений почты.

В конце 2016 года Роскомнадзор сообщил, что за год количество обращений жителей региона о нарушениях их прав "Почтой России" возросло в 1,5 раза.

"Систематически мы наблюдаем нарушения, связанные с замедлением сроков доставки. Из них около 80-90% подтверждается", — отмечал представитель надзорного ведомства.

Организация признала наличие проблем лишь к середине года, когда после массовых жалоб в социальных сетях на задержку и потерю посылок в Ростове, пообещала увеличить штат сотрудников сортировочного центра. О результатах этой работы пока не сообщалось.

У вас были проблемы при отправке и получении писем в "Почте России"?
Материалы по теме
Почта России: письма можно выбрасывать"Почта России" в Ростове объяснила очереди техническим сбоем "Почта России" опровергла обвинения в навязывании услуг ВТБ
#Опросы#Аналитика
Подпишитесь
В Ростове медики шокируют низкими зарплатами, а на Дону фиксируют вспышку кори
Сегодня, 15:36
В Ростове создали новую футбольную команду
Сегодня, 16:05
«Болото Шрека»: в Ростове жители Западного пожаловались на зловонную воду из кранов
Сегодня, 16:26
Врачи ГБСМП Ростова спасли женщине палец, откушенный собакой
Сегодня, 17:57
В Германии заявили, что не знают об обмене ракетами, способными долететь до Ростова
Сегодня, 18:43
ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» начала передавать ключи от квартир в ЖК «Западные Аллеи»
Сегодня, 15:32