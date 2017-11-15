Черепаха оказалась в шесть тысяч раз быстрее "Почты России" в Ростове

Если предположить, что сотрудники "Почты России" действительно потратили все 45 дней на доставку письма, а за расстояние взять 850 метров, то получится, что скорость перемещения корреспонденции составила 0,78 метра в час (850 метров разделить на 1080 часов) или 0,0008 километра в час. Стоит отметить, что популярные навигаторы предлагают преодолеть это же расстояние пешком за 10 минут и строят оптимальный маршрут для этого.