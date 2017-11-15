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Posted 15 ноября 2017, 10:59

Published 15 ноября 2017, 10:59

Modified 1 октября, 14:49

Updated 1 октября, 14:49

Нападавшего с ножом на прохожих мужчину будут судить на Кубани

15 ноября 2017, 10:59
Мужчину, совершившего несколько нападений с ножом на прохожих на улицах Армавира, будут судить в Краснодарском крае, сообщило региональное управление СК РФ.

"Задержанный в июне 2017 года 37-летний местный житель с конца 2016-го до середины 2017-го совершил несколько нападений с нанесением ножевых ранений на прохожих на улицах Армавира", - сказано в сообщении.

Среди жертв есть несовершеннолетний мальчик, на которого злоумышленник накинулся на городской улице, нанес удар ножом в область груди, повалил на землю и попытался убить ребенка. Последний остался жив лишь благодаря своевременной медпомощи и тому, что оказал активное сопротивление.

Помимо покушения на убийство ребенка задержанному вменяют еще несколько статей за нападения на людей. Во всех случаях мужчина или применял нож, или намеревался его применить. На прохожих он нападал безо всяких причин и преимущественно со спины.

Отмечается, что проведенные экспертизы выявили у обвиняемого психическое заболевание, которое не позволяет ему контролировать свои действия и отдавать себе в них отчет. По этой причине суд рассмотрит отправление задержанного на принудительное лечение в учреждение режимного типа.

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