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Posted 16 ноября 2017, 09:04

Published 16 ноября 2017, 09:04

Modified 1 октября, 14:23

Updated 1 октября, 14:23

В Ростове автобусы с неисправными валидаторами будут снимать с линии

16 ноября 2017, 09:04
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове автобусы с технически неисправными валидаторами будут снимать с линии, сообщил глава администрации города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.

"Было принято решение о сходе с линии транспорта в случае технической неисправности валидатора", - сообщил глава. Он отметил, что сейчас есть случаи самовольного отключения валидатора водителями, несмотря на возможные штрафные санкции.

По словам Кушнарева, он поручил провести внеплановую проверку во второй половине дня во вторник. "Мы проверили 94 транспортных средства, установлен только один автобус с неработающими валидатором. Это была компания "Янтарь-1", - рассказал глава. Он сообщил, что компании выписан штраф.

"Это недопустимо, мы не для этого вводили дифференцированный проезд. Проверки будут регулярными", - пообещал спикер. По его словам, департамент транспорта города также рассматривает жалобы жителей на работу валидаторов и проводит по этим фактам проверки.

С начала октября проезд в Ростове стоит 24 рубля наличными и 20 рублей при безналичной оплате.

Пользуетесь наличным или безналичным расчетом в автобусе?
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#Город#Новости Ростова#Новости
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