В Ростове автобусы с неисправными валидаторами будут снимать с линии

По словам Кушнарева, он поручил провести внеплановую проверку во второй половине дня во вторник. "Мы проверили 94 транспортных средства, установлен только один автобус с неработающими валидатором. Это была компания "Янтарь-1", - рассказал глава. Он сообщил, что компании выписан штраф.