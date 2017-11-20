Новый вход построят в главный парк Ростова к 2022 году

При реконструкции парковой зоны центральную ее часть архитекторы намерены превратить в ботанический сад. По словам Минаева, расстояние между объектами должно оставаться таковым, чтобы у горожан сохранялось ощущение природы при посещении парка. "Парк условно делится на три зоны: южная, центральная и северная. Северная и южная части играют непосредственно роль парка, здесь мы увеличиваем зеленое наполнение. Центральной части мы пытались придать характер декоративного ботанического сада с неприхотливыми растениями", - пояснил Минаев.