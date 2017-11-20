Новый вход построят в главный парк Ростова к 2022 году

Сейчас на данной территории располагается забор и парковка при офисном здании.
"Если демонтировать забор и сохранить большую часть деревьев, то получается диагональная связь с перспективой выхода на существующую ротонду (цилиндрическую постройку с колонами и куполом – прим.ред.). Когда-то эта часть была исторической входной зоной", - говорит Минаев.
Еще один дополнительный вход в парк архитекторы планируют организовать со стороны Семашко. А вот входная зона со стороны улицы Большой Садовой вызвала ряд возмущений. Общественники сравнили предлагаемую к установке арку с мавзолеем или входом в склеп. Директор архитектурного бюро "Проект" (разрабатывает концепцию благоустройства парка) Анатолий Мосин назвал ее не окончательной версией.
При реконструкции парковой зоны центральную ее часть архитекторы намерены превратить в ботанический сад. По словам Минаева, расстояние между объектами должно оставаться таковым, чтобы у горожан сохранялось ощущение природы при посещении парка. "Парк условно делится на три зоны: южная, центральная и северная. Северная и южная части играют непосредственно роль парка, здесь мы увеличиваем зеленое наполнение. Центральной части мы пытались придать характер декоративного ботанического сада с неприхотливыми растениями", - пояснил Минаев.
Здесь же появятся шезлонги и газоны, на которых ростовчане смогут прилечь и отдохнуть. Скамейки у центральной концертной площадки парка частично будут крытыми.