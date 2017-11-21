Замминистра сельского хозяйства РФ перешел от рекомендаций к приказам

Приказ поступил руководству "Объединенной зерновой компании", которое должно в срок до 1 декабря 2017 года закупить на территории Новосибирской области 200 тысяч тонн зерна и отправить их на экспорт. Вывоз зерна приказано производить поэтапно, по 90-100 тысяч тонн ежемесячно.