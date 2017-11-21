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Замминистра сельского хозяйства РФ перешел от рекомендаций к приказам

21 ноября 2017, 19:00
Заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов приказал частной компании закупить и отправить на экспорт партию зерна, эти сведения опубликовали "Новые известия".

"Такого в стране не происходило несколько десятилетий, поручения министерства частным предпринимателям в современной России носят рекомендательный, но никак не императивный характер", - сказано в публикации.

Приказ поступил руководству "Объединенной зерновой компании", которое должно в срок до 1 декабря 2017 года закупить на территории Новосибирской области 200 тысяч тонн зерна и отправить их на экспорт. Вывоз зерна приказано производить поэтапно, по 90-100 тысяч тонн ежемесячно.

Таким образом министерство пытается изменить ситуацию с запасами зерна в Сибири, которые из-за некорректных действий чиновников составили такой объем, что хранить новый урожай попросту негде.

В итоге частную компанию не попросили, а в приказном порядке обязали за свой счет закупать и вывозить зерно на экспорт, чтобы освободить зернохранилища.

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#Новости#Экономика
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