В Ростове опровергли отправку трупов бездомных животных на мясокомбинат

Ранее ряд СМИ написали о том, что центр временного содержания собак и кошек получил 60 миллионов рублей на стерилизацию животных. По данным прессы, вместо этого животных убивали, а их трупы направляли на мясокомбинат. Трупы животных в центре нашли волонтеры.
"Это не совсем достоверная информация", - сказал Мирошниченко.
По его словам, сейчас организация ожидает ответа прокуратуры. По сведениям Мирошниченко, директор центра уже отстранен от своей должности.
Мирошниченко также отметил, чтобы полностью решить вопрос с бездомными животными, необходимо 66 миллионов рублей. При этом эксперт не уверен, что если деньги выделят, то они будут использованы целевым образом.