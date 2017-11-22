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В Ростове опровергли отправку трупов бездомных животных на мясокомбинат

22 ноября 2017, 15:30
Эксперты опровергли информацию об отправке трупов бездомных животных из центра временного содержания собак и кошек в Ростове-на-Дону на местный мясокомбинат, сообщил во время региональной конференции Общероссийского народного фронта руководитель рабочей группы по проблемам экологии и защиты леса" Алексей Мирошниченко.

Ранее ряд СМИ написали о том, что центр временного содержания собак и кошек получил 60 миллионов рублей на стерилизацию животных. По данным прессы, вместо этого животных убивали, а их трупы направляли на мясокомбинат. Трупы животных в центре нашли волонтеры.

"Это не совсем достоверная информация", - сказал Мирошниченко.

По его словам, сейчас организация ожидает ответа прокуратуры. По сведениям Мирошниченко, директор центра уже отстранен от своей должности.

Мирошниченко также отметил, чтобы полностью решить вопрос с бездомными животными, необходимо 66 миллионов рублей. При этом эксперт не уверен, что если деньги выделят, то они будут использованы целевым образом.

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