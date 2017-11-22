В Ростове опровергли отправку трупов бездомных животных на мясокомбинат

Ранее ряд СМИ написали о том, что центр временного содержания собак и кошек получил 60 миллионов рублей на стерилизацию животных. По данным прессы, вместо этого животных убивали, а их трупы направляли на мясокомбинат. Трупы животных в центре нашли волонтеры.