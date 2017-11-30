Ростовский губернатор проверит зарплаты сетевиков из-за высоких тарифов

По словам губернатора, власти проанализируют также обоснованность привлечения кредитных ресурсов и их стоимость, оценят физические потери электроэнергии и целесообразность перекладывания этих потерь не только на бизнес, но и на бюджетные организации. Такой анализ, по мнению Голубева, позволит оптимизировать тарифы сетевиков в регионе. Утвердить новые тарифы предстоит уже в декабре текущего года с последующей их индексацией в течение пяти лет.