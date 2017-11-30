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Ростовский губернатор проверит зарплаты сетевиков из-за высоких тарифов

30 ноября 2017, 16:41
Проверить обоснованность заработных плат работников ресурсоснабжающих организаций призвал губернатор Ростовской области Василий Голубев во время ежегодного инвестиционного послания в Ростове-на-Дону, сообщил в четверг сам губернатор.

"Необходимо объединить усилия для осуществления аудита затрат ресурсоснабжающих и сбытовых организаций, представленных в региональную службу по тарифам для включения в тариф. В числе направлений, которые необходимо будет проанализировать, размеры заработной платы, достоверность и обоснованность капитальных расходов, затрат по аренде помещений", - отметил Голубев.

По словам губернатора, власти проанализируют также обоснованность привлечения кредитных ресурсов и их стоимость, оценят физические потери электроэнергии и целесообразность перекладывания этих потерь не только на бизнес, но и на бюджетные организации. Такой анализ, по мнению Голубева, позволит оптимизировать тарифы сетевиков в регионе. Утвердить новые тарифы предстоит уже в декабре текущего года с последующей их индексацией в течение пяти лет.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Экономика
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