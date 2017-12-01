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Житель Ростовской области застрелил охотника вместо животного

1 декабря 2017, 18:26
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении местного жителя, который из ружья застрелил охотника, передает региональное УСКР.

"Было установлено, что 28 ноября в ночное время охотник произвел выстрел. Он думал, что стрелял в дикое животное, однако попал в 30-летнего мужчину, который также охотился. Пострадавший скончался", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый положил тело в машину и вывез в безлюдное место. Далее он пришел в правоохранительные органы и написал явку с повинной", - сказано в сообщении.

Также было обнаружено тело, назначены необходимые экспертизы. По факту случившегося завели уголовное дело.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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