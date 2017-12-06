Численность волков планируют увеличить в донском заповеднике в 2018 году

Заказник "Цимлянский" расположен на востоке Ростовской области в пределах урочища Кучугры, с 1996 года относится к числу особо охраняемых территорий побережья Азовского и Черного морей. В заказнике обитают 230 видов животных и 140 видов птиц, включая краснокнижных.