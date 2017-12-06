Численность волков планируют увеличить в донском заповеднике в 2018 году

"Вопрос об увеличении популяции рассмотрели на прошедшем научно-техническом совете", - сказано в сообщении.
Кроме того, на совете подведи итоги работы биосферного заповедника за 2017 год. В частности, участники отметили значительное сокращение нарушений на заповедных территориях.
Заказник "Цимлянский" расположен на востоке Ростовской области в пределах урочища Кучугры, с 1996 года относится к числу особо охраняемых территорий побережья Азовского и Черного морей. В заказнике обитают 230 видов животных и 140 видов птиц, включая краснокнижных.
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