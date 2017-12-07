Лифт для инвалидов появится на Казанской лестнице в Ростове

Posted 7 декабря 2017,, 06:26
Published 7 декабря 2017,, 06:26
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Updated Сегодня, 06:44
Казанская лестница располагается на Газетном, она ведет от улицы Донской к Береговой.
"При строительстве применены новые технологии согласно укладке и парапетов, а также важной отличительной чертой новой Казанской лестницы станут платформы автоматического подъемного оборудования для инвалидов, которые помогут подниматься людям с ограниченными возможностями", - рассказал спикер в ходе пресс-тура администрации Ростова по Кировскому району.
Также Гоцуцев добавил, что на Казанской лестнице при укладке используется специальная антискользящая тротуарная плитка, которая позволит свободно передвигаться людям в гололед.
В июне 2017 года на сайте госзакупок управление благоустройства Кировского района через сайт начало поиск подрядчика, который выполнит все работы по капитальному ремонту Казанской лестницы. Все работы, согласно конкурсной документации, должны быть завершены до конца 2017 года.
"Сейчас идет капитальный ремонт лестницы, работы двигаются согласно графику, выполнено сейчас бетонирование парапетов по оси А и по оси Б, и идет укладка гранита", - сообщил Гоцуцев.