Лифт для инвалидов появится на Казанской лестнице в Ростове

В июне 2017 года на сайте госзакупок управление благоустройства Кировского района через сайт начало поиск подрядчика, который выполнит все работы по капитальному ремонту Казанской лестницы. Все работы, согласно конкурсной документации, должны быть завершены до конца 2017 года.