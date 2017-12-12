Аферу с экспортом зерна на 165 млрд руб в год вскрыли на Юге России

Чтобы не привлекать к уголовной ответственности всех крупных экспортеров зерна из Ростовской области, которые воспользовались пробелами в законодательстве и возместили не уплаченный ранее НДС, правоохранительные органы и налоговая простили бизнесменам махинации, заставив подписать "хартию о порядочности".
Хартия порядочности
В мае этого года Федеральная налоговая служба предложила всем участникам рынка подписать хартию в сфере оборота сельхозпродукции. По мнению налоговиков, она должна решить вопрос с незаконным возмещением НДС. Экспортерам зерна предложили покупать товар не у посредников, а непосредственно у производителей и переработчиков. Однако, если первые являются плательщиками НДС, и экспортеры могут возместить 18% налоговых отчислений, то в случае с покупкой у производителей напрямую, которые не являются плательщиками НДС как такового, а "сидят" на специальном режиме налогообложения (ЕСХН), экспортер данного права лишается. Так в цепочке появляются посредники, которые путем легальных и полулегальных схем закупают зерно у фермера без НДС, а экспортерам продают его уже с учетом НДС, давая последним право на его возмещение. По данным исследователей Кубанского государственного аграрного университета, таких игроков на рынке более 70%.
Налоговики замалчивают потери бюджета
По данным аналитика ООО "Аналитик-Сервис" Антона Быкова, ежегодные потери бюджета от экспортных операций с зерном и подсолнечником достигают около 65 миллиардов рублей, а на внутреннем рынке – более 100 миллиардов рублей.
"Главной проблемой для экспортеров стала необходимость отслеживания прозрачности и законности всей цепочки получения зерна, иначе компании не получат возмещения НДС и потеряют в конкурентоспособности. А для сельхозпроизводителей главной проблемой стала необходимость перехода с ЕСХН на обычное налогообложение: и для увеличения собственной эффективности, и для работы с крупными экспортерами без посредников", - отмечает эксперт.
По его мнению, особенно острым такой переход оказался для сельхозпроизводителей Юга России, где доля упрощенной системы налогообложения является самой высокой в РФ и где сосредоточены 25% от общего числа российских сельхозорганизаций.
Управление Федеральной налоговой службой по региону и правоохранительные органы в ответ на официальный запрос RostovGazeta комментарий по этому поводу не предоставили. Ранее замруководителя ФНС по региону Ирина Александрова сообщила о том, что чем больше пятерка крупнейших экспортеров, сосредоточенных в Ростовской области (речь идет о "Юг Руси", "Астон", "Торговый дом РИФ", "Зернотрейд", "Южный центр"), направляет сельхозпродукции за рубеж, тем больше теряет федеральная казна.
По мнению исследователей из Кубанского государственного аграрного университета, усугубляет ситуацию долг перед экспортерами в размере около 200-250 миллиардов рублей, возмещать который из госбюджета не спешат. «"Государственные органы, испытывая нехватку денег, пытаются любыми способами избежать платежа или уменьшить его размер. Несмотря на то, что закон обязывает бюджет вернуть экспортеру уплаченный НДС, на деле эта процедура затягивается на месяцы и годы", - полагают они.
Вышеназванные компании вошли в ТОП-25 крупнейших в регионе по объему полученной в 2016 году выручки. По данному показателю ООО "Золотая семечка" (входит в группу компаний "Юг Руси") находится на 4 месте в регионе с объемом выручки в 59,3 миллиарда рублей, ООО "Торговый дом "РИФ" - на 5 месте с объемом выручки в 54,0 миллиарда рублей.
Самой прибыльной из названных компаний по итогам прошлого года оказалось ОАО "Астон". Выручка компании за год составила 28,9 миллиарда рублей, а прибыль – 1,5 миллиарда. По данному показателю компания находится на восьмой позиции в общем рейтинге.
Комментировать ситуацию с незаконным возмещением НДС ни одна из компаний не стала.
В схему вступают посредники
По словам председателя Российского зернового союза Аркадия Злочевского, ранее на предприятиях сельхозпереработки были подразделения, которые занимались закупочной деятельностью, но с появлением посредников эти структуры оказались невыгодными. "Есть важная особенность, которую нельзя исключать: ни один крестьянин не продаст зерно, пока он не увидит деньги. В то же время ни один переработчик не возьмет это зерно без отсрочки платежа, он платит в течение всего времени переработки. Если привлекать кредитные средства для такой сделки, то это удорожает стоимость конечной продукции. В результате эту функцию берут на себя посредники, которые выкупают зерно у крестьян и отдают его с отсрочкой платежа предприятиям переработки", - рассказывает Злочевский.
По его словам, если из цепочки исключить посредников, то это автоматически приведет к удорожанию продукции для конечного потребителя.
В Национальной ассоциации экспортеров сельхозпродукции (разрабатывала текст Хартии) уверены, чтобы избежать многоступенчатого процесса перепродажи одного и того же товара, и уклонения недобросовестных участников рынка от уплаты налогов, нужно внести изменения в закон и сформировать единые правила применения НДС для всех участников рынка. С данным мнением согласен и председатель Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его словам, специальный режим налогообложения нужно отменить.
"Мошенничество заключается в самой цепочке между торговыми компаниями и крестьянами. Государство создало условия для этого мошенничества, потому что не сильно разбирается в этих махинациях. Предприятиям, не однодневкам, предъявляется сговор, но они как раз не отмывают НДС, а являются его плательщиками", - уверен Злочевский. По его мнению, льготное налогообложение (ЕСХН) не способно функционировать вместе с общей системой налогообложения. "ЕСХН надо отменять, он изжил себя и ничего не дает, кроме левого оборота и "отмыва" НДС", - считает он.
По мнению Злочевского, при незначительных оборотах компании стоит перевести на упрощенную систему налогообложения.
Экспортерам предлагают платить НДС за поставщика
Ученые из Кубанского государственного аграрного университета предложили альтернативную схему возврата НДС для экспортеров. По мнению ученых, экспортеры должны самостоятельно заплатить НДС от имени своего поставщика, а с самим контрагентом заключить допсоглашение к договору покупки, позволяющее совершать операции по уплате налога от его имени. В этом случае, государство получает страховку от возмещения ранее не уплаченного НДС, полагают ученые.
"Сложившуюся ситуацию в бюджете можно объяснить поспешностью и несвоевременностью действий. Затеянное ФНС наведение порядка в зерновом секторе, которое вылилось в создание и подписание хартии об обороте зерна, более разумно было бы провести в зимний период, когда адаптационные возможности участников рынка гораздо выше. Однако государственная необходимость в финансовых ресурсах взяла свое", - считает Быков.
Быков не берется прогнозировать, к чему может привести подписание хартии для участников рынка. "Экспортеры зерна указывают на резкое замедление скорости заключения новых контрактов в разы, в связи с требованием ФНС по предоставлению на еженедельной основе большого объема документации. А с учетом рекордного урожая зерна в этом году на рынке может возникнуть пробка, и сельхозпроизводители могут не суметь реализовать выращенный продукт", - считает эксперт.
По его словам, рост запасов зерна приведет к падению цен на него уже со следующего года. "Все указывает на то, что действия ФНС сделали рынок зерна более прозрачным, однако насколько эти действия стали профессиональными и своевременными, а главное, как повлияли на отрасль, станет понятно в конце 2017-го – начале 2018 года", - подытожил аналитик.
Аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев уверен, что опасаться хартии не имеет смысла только тем компаниям, которые пользуются возмещением НДС на законных основаниях. По его словам, деятельность некрупных компаний, которые и раньше использовали всевозможные методы незаконной налоговой оптимизации, должна "пресекаться соответствующими органами вне зависимости от участия в каких-либо объединениях или соглашениях". "Участие в Хартии не должно каким-либо образом повлиять на экономическую деятельность добросовестных экспортеров зерна", - подытожил эксперт.