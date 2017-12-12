Аферу с экспортом зерна на 165 млрд руб в год вскрыли на Юге России

По словам председателя Российского зернового союза Аркадия Злочевского, ранее на предприятиях сельхозпереработки были подразделения, которые занимались закупочной деятельностью, но с появлением посредников эти структуры оказались невыгодными. "Есть важная особенность, которую нельзя исключать: ни один крестьянин не продаст зерно, пока он не увидит деньги. В то же время ни один переработчик не возьмет это зерно без отсрочки платежа, он платит в течение всего времени переработки. Если привлекать кредитные средства для такой сделки, то это удорожает стоимость конечной продукции. В результате эту функцию берут на себя посредники, которые выкупают зерно у крестьян и отдают его с отсрочкой платежа предприятиям переработки", - рассказывает Злочевский.