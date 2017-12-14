rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Вода "Авиталь" станет минеральной

14 декабря 2017, 17:39
Компания "АкваЛюкс-Юг" планирует получить сертификат на минеральную воду и существенно расширить круг покупателей, рассказала представитель компании "АкваЛюкс-Юг".

"АкваЛюкс-Юг" с 2014 года начала производство безалкогольных газированных напитков под торговой маркой "Авиталь". Также подразделение занято добычей, очисткой и розливом газированной и не газированной питьевой воды высшей категории. Благодаря реализации технологии очистки и кондиционирования озоном с последующей ультрафильтрацией, компания производит питьевую воду высшей категории.

"По всем показателям мы подходим под минеральную воду, и в ближайшее время мы получим сертификат на минеральную воду по Пятигорскому заключению, переделаем документы, и в названии у нас будет написано "минеральная вода", а не "вода питьевая", - сообщила спикер.

Также она сообщила, что благодаря официальному подтверждению, расширится круг покупателей.

"Когда мы выбираем тендеры для себя удобные и участвуем, то замечаем, что многие хотят видеть в названии "минеральная вода", поэтому мы надеемся, что после получения заключения мы расширим круг наших покупателей", - добавила спикер.

На сегодняшний день благодаря увеличению объемов производства и продаж началось строительство второй очереди производственных помещений площадью 1400 м2, куда планируется перенести склад готовой продукции.

Материалы по теме
Специалисты разработают план ввода в строй стадиона "Ростов-Арена"Строительные компании в Ростовской области сократили объем ввода жилья
#Новости#Алия Шарафутдинова#Экономика
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00