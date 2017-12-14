Вода "Авиталь" станет минеральной

"По всем показателям мы подходим под минеральную воду, и в ближайшее время мы получим сертификат на минеральную воду по Пятигорскому заключению, переделаем документы, и в названии у нас будет написано "минеральная вода", а не "вода питьевая", - сообщила спикер.