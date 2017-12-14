Вода "Авиталь" станет минеральной

"АкваЛюкс-Юг" с 2014 года начала производство безалкогольных газированных напитков под торговой маркой "Авиталь". Также подразделение занято добычей, очисткой и розливом газированной и не газированной питьевой воды высшей категории. Благодаря реализации технологии очистки и кондиционирования озоном с последующей ультрафильтрацией, компания производит питьевую воду высшей категории.
"По всем показателям мы подходим под минеральную воду, и в ближайшее время мы получим сертификат на минеральную воду по Пятигорскому заключению, переделаем документы, и в названии у нас будет написано "минеральная вода", а не "вода питьевая", - сообщила спикер.
Также она сообщила, что благодаря официальному подтверждению, расширится круг покупателей.
"Когда мы выбираем тендеры для себя удобные и участвуем, то замечаем, что многие хотят видеть в названии "минеральная вода", поэтому мы надеемся, что после получения заключения мы расширим круг наших покупателей", - добавила спикер.
На сегодняшний день благодаря увеличению объемов производства и продаж началось строительство второй очереди производственных помещений площадью 1400 м2, куда планируется перенести склад готовой продукции.