Стала известна причина столкновения поезда и авто в Таганроге

"Было установлено, что в момент столкновения шлагбаум и переездный светофор не работали, в итоге предотвратить столкновение не получилось. Также переезд не оборудовали техсредствами для фиксации нарушений ПДД", - сказано в сообщении.
Кроме того, компания "ЖелДорПром", которая является владельцем переезда, не проинформировала о ДТП необходимые ведомства. В итоге в адрес организации внесли представление с требованием устранить нарушения. Помимо этого завели 4 дела об административных правонарушениях.
Таганрогская транспортная прокуратура проверит устранение недочетов.
Напомним, инцидент случился 21 ноября. Hyundai Accent на переезде столкнулся с тепловозом. Авария случилась на переезде на улице Спортивной.
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