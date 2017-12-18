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Стала известна причина столкновения поезда и авто в Таганроге

18 декабря 2017, 12:42
В Таганроге Ростовской области была проведена проверка после столкновения иномарки с тепловозом, передает в понедельник Южная транспортная прокуратура.

"Было установлено, что в момент столкновения шлагбаум и переездный светофор не работали, в итоге предотвратить столкновение не получилось. Также переезд не оборудовали техсредствами для фиксации нарушений ПДД", - сказано в сообщении.

Кроме того, компания "ЖелДорПром", которая является владельцем переезда, не проинформировала о ДТП необходимые ведомства. В итоге в адрес организации внесли представление с требованием устранить нарушения. Помимо этого завели 4 дела об административных правонарушениях.

Таганрогская транспортная прокуратура проверит устранение недочетов.

Напомним, инцидент случился 21 ноября. Hyundai Accent на переезде столкнулся с тепловозом. Авария случилась на переезде на улице Спортивной.

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