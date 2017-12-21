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Posted 21 декабря 2017,, 08:59

Published 21 декабря 2017,, 08:59

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Стало известно, какие породы собак предпочитают ростовчане

21 декабря 2017, 08:59
Средняя стоимость наиболее популярной породы собак у жителей Ростова-на-Дону — йокширского терьера составила по итогам 11 месяцев 2017 года 15,2 тысячи рублей, говорится в исследовании компании Avito, проведенном в преддверии года Огненной Собаки.

Также в пятерку любимых пород домашних питомцев вошли — шпиц, немецкая овчарка, чихуахуа и той-терьер. Так, средняя стоимость щенков шпица превысила в Ростове 24,6 тысячи рублей, купить домашнего любимца породы немецкая овчарка стоит в среднем 14,8 тысячи рублей. Покупка чихуахуа обходится жителям южной столицы в 11 тысяч рублей, той-терьера — в 9,7 тысячи рублей.

В среднем по стране щенки йокширского терьера за год стали стоить дешевле на 10,43%, шпица — на 5,55%, немецкой овчарки — на 6,77%. Чихуахуа и той-терьеры, напротив, подорожали — на 5,85% и 3,44% соответственно.

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