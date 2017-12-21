Стало известно, какие породы собак предпочитают ростовчане

В среднем по стране щенки йокширского терьера за год стали стоить дешевле на 10,43%, шпица — на 5,55%, немецкой овчарки — на 6,77%. Чихуахуа и той-терьеры, напротив, подорожали — на 5,85% и 3,44% соответственно.