Для достройки ЖК "Европейский" создадут компанию с 500 млн рублей

Сейчас среди 10 недостроенных домов пять до сих пор находятся на этапе котлована.
"Мы рассматриваем возможность участия бюджета в достройке данного проблемного объекта, предложили сейчас министерству ЖКХ и Минстрою создать акционерное общество, которое бы под контролем государства достраивало бы эти дома", - сказал губернатор.
По его словам, для создания такой компании необходимо наполнить уставной капитал минимум на 500 миллионов рублей. Будут ли это средства областного бюджета, или иные источники финансирования, губернатор не уточняет. По его словам, еще полгода назад сумма, необходимая для старта строительства, оценивалась примерно в два миллиарда рублей.
По словам губернатора, в следующем году из бюджета региона на достройку проблемных объектов выделили в качестве помощи инвесторам 274 миллионов рублей, которые пойдут на техприсоединение к сетям.