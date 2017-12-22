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Для достройки ЖК "Европейский" создадут компанию с 500 млн рублей

22 декабря 2017, 09:15
Для завершения строительства жилого комплекса "Европейский" в Ростове-на-Дону, который обещали сдать еще в сентябре прошлого года, в городе планируют создать компанию с уставным капиталом в 500 миллионов рублей, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Сейчас среди 10 недостроенных домов пять до сих пор находятся на этапе котлована.

"Мы рассматриваем возможность участия бюджета в достройке данного проблемного объекта, предложили сейчас министерству ЖКХ и Минстрою создать акционерное общество, которое бы под контролем государства достраивало бы эти дома", - сказал губернатор.

По его словам, для создания такой компании необходимо наполнить уставной капитал минимум на 500 миллионов рублей. Будут ли это средства областного бюджета, или иные источники финансирования, губернатор не уточняет. По его словам, еще полгода назад сумма, необходимая для старта строительства, оценивалась примерно в два миллиарда рублей.

По словам губернатора, в следующем году из бюджета региона на достройку проблемных объектов выделили в качестве помощи инвесторам 274 миллионов рублей, которые пойдут на техприсоединение к сетям.

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