Для достройки ЖК "Европейский" создадут компанию с 500 млн рублей

По его словам, для создания такой компании необходимо наполнить уставной капитал минимум на 500 миллионов рублей. Будут ли это средства областного бюджета, или иные источники финансирования, губернатор не уточняет. По его словам, еще полгода назад сумма, необходимая для старта строительства, оценивалась примерно в два миллиарда рублей.