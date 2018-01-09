Ростовская область не доросла до цифровой экономики

Эксперты не рассматривают всерьез Ростовскую область в цифровой экономике, потому что регион не попал в федеральные госпрограммы и местные компании не перенимают опыт у коллег, считают эксперты.
Цифровая экономика - экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях. Речь идет не столько о разработке и продаже программного обеспечения, сколько об электронных товарах и сервисах, производимых электронным бизнесом и электронной коммерцией. О переходе на цифровую экономику в конце 2016 года объявил президент России Владимир Путин. После этого был принят ряд программ для развития цифровой экономики в стране и регионах.
Программы
Член Совета по информационной безопасности и информатизации при полномочном представителе президента России Роман Хади во время круглого стола, посвященного теме цифровой экономики, оценил уровень развития Ростовской области в этом направлении не очень высоко. "Мы оказались как область вне Национальной технологической инициативы", - говорит эксперт.
Национальная технологическая инициатива - программа создания условий для лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, следует из данных открытых источников. Она предполагает развитие персональной медицины и здравоохранения, систем беспилотных летательных аппаратов, искусственных компонентов сознания и многих других направлений.
"Соответственно, Ростовскую область никто не рассматривает всерьез как имеющую заделку цифровой экономики на федеральном уровне. В этом есть наша вина, потому что у нас очень высокая степень имбридинга компании. То есть, местячковости. Мы редко заглядываем в соседние регионы и в федеральный центр, а повестка, на самом деле происходит оттуда", - полагает Хади. Он отметил, что в регионе перениманием опыта занимаются министерства, в то время как в других местах этим заинтересован в первую очередь бизнес. "Это сподручно федеральным компаниям, а у местных на это нет ресурсов", - добавляет спикер.
Ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман считает, что регион успешен в государственной программе устранения цифрового неравенства, предусматривающий равную доступность в цифровым технологиям для всех населённых пунктов."В 2017 году область заняла третье место в стране по реализации программы и пятое место – по распространению связи 2G и 3G", - сообщил он.
Неготовность насления к "цифре"
В Южном федеральном округе насчитываются свыше тысячи IT- предприятий, представленных в значительной части в Ростовской области, сообщает Гойхман. "В частности, здесь в последние годы создан и успешно работает IT-кластер. В нём несколько десятков высокотехнологичных компаний", - рассказывает он. По его словам, в 2017 году порядка ста программных продуктов предприятий региона включены в федеральный реестр по импортозамещению в цифровой сфере.
"Важной тенденцией становится то, что IT-компании области выходят на зарубежные рынки. Это хотя и небольшая, но реальная альтернатива традиционному сырьевому экспорту", - отмечает эксперт. Он считает, что заказчики из США и Европы имеют и более обширные потребности в разнообразных программных продуктах, и обладают более высокими бюджетами. "Спросом на мировом рынке пользуются антивирусные и иные защитные решения ростовчан, автоматизация процессов, разработка маркетинговых сайтов, экспертиза бизнеса и прочее. Это говорит о том, что уровень и качество разработок ростовских специалистов соответствует мировым стандартам", - говорит он.
Гойхман считает особенностью цифровизации в Ростовской области приоритетное значение IT-технологий в агропромышленный сектор. Министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин так же обращает внимание на интеллектуальные системы в сельском хозяйстве: капельное орошение, космоснимки, зондирование земли. "Мы в рейтингах по этим позициям намного впереди наших соседей", - сообщает спикер. "Если говорить об умном городе, то у нас очень много элементов: умное освещение, онлайн-счетчики в квартирах", - добавляет Лопаткин.
Министр полагает, что вопрос заключается в готовности населения воспринимать новые качественные услуги. "Сегодня бесполезно учить тех, кто уже обучен. Даже у студентов уже есть определенная прошивка, которую они получили с молоком матери, они с ней будут жить. Поэтому мы проводим много мероприятий со школьниками", - отмечает министр.
Вместе с тем, по его мнению, Ростов - купеческий город, и не каждый купец готов рисковать своими будущими доходами. "Поэтому наша основная задача - работа с бизнесом. Будет форсайт (оценка стратегических направлений социально-экономического и инновационного развития - ред.), но до него мы формируем костяк будущей рабочей группы", - сообщает Лопаткин. По его словам, в рамках группы будут работать IT-советы.
Нехватка людей
Среди трудностей в развитии цифровой экономики Хади выделяет отсутствие в правительстве Ростовской области отдельного проектного офиса, который бы занимался координацией и лоббированием этой деятельности.
Так же он считает, что в Ростовской области недостаточно минимального человеческого капитала, руководителей компаний и специалистов, которые понимают, что такое цифровая экономика, как с ней обращаться, и начинают распространять вокруг себя эту "идеологию". "Начинать говорить, что надо пирожками не на улице торговать, а упаковывать их в красивые коробки, выставлять на интернет-витрину и продвигать их через инстаграм, и тогда продажи будут несоизмеримо больше. А если вы продаете их на улице, то сколько пекли, столько и будете продавать" - приводит он пример.
На вопрос о том, готова ли Ростовская область к крупным проектам в течение трех-пяти лет Хади ответил, что это будет зависеть от поддержки. "Есть люди с квалификацией, которые хотят это реализовать. Но их самих недостаточно, чтобы они это сделали, им нужна поддержка от крупных компаний, от госкорпораций. В том числе от тех, которые территориально находятся в Ростовской области", - считает спикер. По его мнению, определяющую роль сыграют отраслевые министерства. "Они либо смогут собрать этот пазл, и тогда цифровая экономика у нас запуститься даже быстрее, чем в соседних регионах. Либо не могут собрать, и тогда этот период растянется не на три-пять лет, а на десять-пятнадцать", - прогнозирует специалист.
Перспективы
Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков не согласен с низкой оценкой готовности региона к цифровой экономике. Он считает, что на общероссийском уровне область входит в число лидеров в этой сфере. "Думаю, что мы в десятке", - добавляет он. Хотя, по его словам, у Ростовской области нет радикальных различий с другими регионами и европейской частью страны.
"Если говорить об особенностях области, то здесь высокий уровень проникновения современных видов связи, у нас очень большое покрытие. Хорошие показатели по проникновению интернета, по его качеству, скорости", - отмечает спикер. Он полагает, что одним из конкурентных преимуществ региона является большая доля квалифицированных IT-специалистов. "У нас есть базовое образование для этого, у нас есть люди, которые активно интересуются, развиваются в этом сегменте", - считает Бураков.
По мнению спикера, в Ростовской области хорошее место для размещения больших дата-центров (специальных площадок, которые используют для физического размещения серверов и используемого коммуникационного оборудования). "Это важно, и за это окно возможностей нам надо побороться, потому что это не только новые рабочие места и дополнительные налоги. Есть сферы, в которых важно, как в случае с американской фондовой биржей, быть поближе к дата-центру, это дает какие-то конкурентные преимущества", - считает он.