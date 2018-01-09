Ростовская область не доросла до цифровой экономики

На вопрос о том, готова ли Ростовская область к крупным проектам в течение трех-пяти лет Хади ответил, что это будет зависеть от поддержки. "Есть люди с квалификацией, которые хотят это реализовать. Но их самих недостаточно, чтобы они это сделали, им нужна поддержка от крупных компаний, от госкорпораций. В том числе от тех, которые территориально находятся в Ростовской области", - считает спикер. По его мнению, определяющую роль сыграют отраслевые министерства. "Они либо смогут собрать этот пазл, и тогда цифровая экономика у нас запуститься даже быстрее, чем в соседних регионах. Либо не могут собрать, и тогда этот период растянется не на три-пять лет, а на десять-пятнадцать", - прогнозирует специалист.