"Евродон" заявил, что не судится с Coca-Cola

В начале января стало известно, что предприятие ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" подало исковое заявление к ростовской компании ООО "Евродон". Сумма исковых требований составила свыше 3,8 миллиона рублей.
"В очередной раз фиксируем подтасовку и фальсификацию фактов по отношению к компании "Евродон". На том же сайте (сайте Арбитражного суда – ред.) при нажатии правой кнопки мыши легко увидеть, что речь идет не о производителе птицы, а о другой компании с таким же названием, но с совершенно иным профилем деятельности. Как легко проверить, другое предприятие занимается упаковкой", - отметила Грекова.
Ранее сообщалось, что с иском на 4,8 миллиона рублей к производителю птицы в Арбитражный суд Ростовской области обратился ООО "Торговый дом "Бизнес" , специализирующийся на оптовой торговле зерном. Также в электронной картотеке дел суда имеются сведения об иске в адрес "Евродона", поданном крупнейшим в регионе производителем полиэтиленовой упаковки ООО "Европолимер" на сумму 2,3 миллиона рублей.
Кроме того, зарегистрированный в Московской области "Торговый дом-Вик" обратился в арбитраж с исковым заявлением к "Евродону" на 39 миллионов рублей.
Согласно информации системы СПАРК, генеральным директором ООО "Евродон", зарегистрированного в поселке Каменоломни в Октябрьском районе Ростовской области, является Вадим Ванеев. В 2016 году выручка от продажи достигла 8,2 миллиарда рублей, убытки предприятия превысили 2 миллиарда рублей.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о возможном переезде компании в Тверскую область из-за проблем в донском регионе. Сообщалось, что производственные комплексы в регионе переориентируют на экспорт, тверское же предприятие будет снабжать российские регионы. Проект по строительству предприятия планируется осуществить до 2020 года.
Проблемы у "Евродона" возникли после обнаружения в птичниках предприятия вируса птичьего гриппа в декабре 2016 года. Тогда было уничтожено порядка 700 тысяч голов птиц, убытки компании достигли миллиарды рублей. В последствии птичий грипп был выявлен при проверке продукции компании в гипермаркете "Метро" в Москве. Также в продукции донского производителя мяса птицы находили антибиотики, сальмонеллу и кишечную палочку.
В июле 2017 года стало известно о том, что Вадим Ванеев лишился контроля над предприятиями "Ирдон" (домостроительный комбинат) и "Металл-Дон" (предприятие по производству строительных металлоконструкций), большая часть уставного капитала которых перешла к "ВЭБ-Капиталу" (структура Внешэкономбанка). Доля Ванеева в указанных компаниях, входящих в ГК, сократилась с 51% до 26%.
Также по условиям реструктаризации задолженности ГК "Евродон" перед Внешэкономбанком в июне к кредитору перешли контролирующие доли ООО "Евродон", ООО "Евродон-юг", ООО "Урсдон" и ООО "Торговый дом Индолина". Все эти компании связаны с производством и продажей мяса индейки. Впрочем, у господина Ванеева есть возможность вернуть предприятия после погашения задолженности перед банком.
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