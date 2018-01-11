rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

"Евродон" заявил, что не судится с Coca-Cola

11 января 2018, 19:22
Один из производителей мяса птицы - ростовская компания "Евродон" не судится с ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" из-за долгов, сообщила RostovGazeta руководитель службы интегрированных коммуникаций "Евродон" Ольга Грекова.

В начале января стало известно, что предприятие ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" подало исковое заявление к ростовской компании ООО "Евродон". Сумма исковых требований составила свыше 3,8 миллиона рублей.

"В очередной раз фиксируем подтасовку и фальсификацию фактов по отношению к компании "Евродон". На том же сайте (сайте Арбитражного суда – ред.) при нажатии правой кнопки мыши легко увидеть, что речь идет не о производителе птицы, а о другой компании с таким же названием, но с совершенно иным профилем деятельности. Как легко проверить, другое предприятие занимается упаковкой", - отметила Грекова.

Ранее сообщалось, что с иском на 4,8 миллиона рублей к производителю птицы в Арбитражный суд Ростовской области обратился ООО "Торговый дом "Бизнес" , специализирующийся на оптовой торговле зерном. Также в электронной картотеке дел суда имеются сведения об иске в адрес "Евродона", поданном крупнейшим в регионе производителем полиэтиленовой упаковки ООО "Европолимер" на сумму 2,3 миллиона рублей.

Кроме того, зарегистрированный в Московской области "Торговый дом-Вик" обратился в арбитраж с исковым заявлением к "Евродону" на 39 миллионов рублей.

Согласно информации системы СПАРК, генеральным директором ООО "Евродон", зарегистрированного в поселке Каменоломни в Октябрьском районе Ростовской области, является Вадим Ванеев. В 2016 году выручка от продажи достигла 8,2 миллиарда рублей, убытки предприятия превысили 2 миллиарда рублей.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о возможном переезде компании в Тверскую область из-за проблем в донском регионе. Сообщалось, что производственные комплексы в регионе переориентируют на экспорт, тверское же предприятие будет снабжать российские регионы. Проект по строительству предприятия планируется осуществить до 2020 года.

Проблемы у "Евродона" возникли после обнаружения в птичниках предприятия вируса птичьего гриппа в декабре 2016 года. Тогда было уничтожено порядка 700 тысяч голов птиц, убытки компании достигли миллиарды рублей. В последствии птичий грипп был выявлен при проверке продукции компании в гипермаркете "Метро" в Москве. Также в продукции донского производителя мяса птицы находили антибиотики, сальмонеллу и кишечную палочку.

В июле 2017 года стало известно о том, что Вадим Ванеев лишился контроля над предприятиями "Ирдон" (домостроительный комбинат) и "Металл-Дон" (предприятие по производству строительных металлоконструкций), большая часть уставного капитала которых перешла к "ВЭБ-Капиталу" (структура Внешэкономбанка). Доля Ванеева в указанных компаниях, входящих в ГК, сократилась с 51% до 26%.

Также по условиям реструктаризации задолженности ГК "Евродон" перед Внешэкономбанком в июне к кредитору перешли контролирующие доли ООО "Евродон", ООО "Евродон-юг", ООО "Урсдон" и ООО "Торговый дом Индолина". Все эти компании связаны с производством и продажей мяса индейки. Впрочем, у господина Ванеева есть возможность вернуть предприятия после погашения задолженности перед банком.

р2

Материалы по теме
Еще одна компания добивается с "Евродона" оплаты задолженности через судCoca-Cola пытается отсудить почти 4 млн руб с "Евродона"
#Новости#Экономика
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00