"Евродон" заявил, что не судится с Coca-Cola

"В очередной раз фиксируем подтасовку и фальсификацию фактов по отношению к компании "Евродон". На том же сайте (сайте Арбитражного суда – ред.) при нажатии правой кнопки мыши легко увидеть, что речь идет не о производителе птицы, а о другой компании с таким же названием, но с совершенно иным профилем деятельности. Как легко проверить, другое предприятие занимается упаковкой", - отметила Грекова.