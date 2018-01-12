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Банду наркоторговцев задержали в Ростовской области

12 января 2018, 11:16
В Ростовской области задержали троих жителей Целинского района, которые занимались сбытом наркотиков, информирует управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

"Задержание проходило при силовой поддержке бойцов ОМОНа. Во время проведения проверочных закупок фигуранты дела сбыли марихуану", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время обысков по месту жительства подозреваемых силовики обнаружили марихуану, семена конопли и фасовочные пакеты.

Выяснилось, что покупатели переводили средства на банковские карты. По фактам случившегося завели уголовное дела, максимальное наказание составляет 15 лет заключения.

Сейчас подозреваемым от 23 до 26 лет. Они находятся под стражей.

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