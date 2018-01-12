rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ремонтные работы на Казанской лестнице ускорят в Ростове

12 января 2018, 09:26
Власти Ростова-на-Дону поручили в максимально короткие сроки завершить капремонт на Казанской лестнице, передает горадминистрация.

"Объект имеет историческое значение для города. Ведется ремонт пешеходной лестничной части переулка Газетный от улицы Донской до Береговой", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас завершены все бетонные работы по устройству фундаментов, ступеней. Кроме того, были смонтированы электросети, специалисты установили новые светильники.

Также рабочие смонтировали подъемное оборудование для инвалидов. В результате глава администрации поручил завершить работы в короткие сроки.

Ранее во время работ зафиксировали выход поверхностных грунтовых вод. Специалисты провели мероприятия для нормализации ситуации.

Планируется, что отремонтированный объект станет туристической достопримечательностью города.

р1

Материалы по теме
Власти в Ростовской области смогут решать, когда и как проводить капремонтКапремонт 38 многоквартирных домов проведут в ШахтахКапремонт 165 домов пройдет в Таганроге в 2018 году
#Новости#Новости Ростова#Илья Ульянов#Город
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00