Ремонтные работы на Казанской лестнице ускорят в Ростове

"Объект имеет историческое значение для города. Ведется ремонт пешеходной лестничной части переулка Газетный от улицы Донской до Береговой", - сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас завершены все бетонные работы по устройству фундаментов, ступеней. Кроме того, были смонтированы электросети, специалисты установили новые светильники.
Также рабочие смонтировали подъемное оборудование для инвалидов. В результате глава администрации поручил завершить работы в короткие сроки.
Ранее во время работ зафиксировали выход поверхностных грунтовых вод. Специалисты провели мероприятия для нормализации ситуации.
Планируется, что отремонтированный объект станет туристической достопримечательностью города.
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