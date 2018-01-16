Финансирование благоустройства Ростовской области вырастет на треть

Posted 16 января 2018, 12:43
Published 16 января 2018, 12:43
Modified 4 ноября, 19:53
Updated 4 ноября, 19:53
По данным советника губернатора, в 2017 году на благоустройство выделили 868,5 миллиона из федеральных средств. Она отметила, что в прошлом году область превысила объем областного софинансирования на 30%. "В этом году в строчке финансирования записано 1 миллиард 43 миллиона рублей. При этом нам уменьшили объем софинансирования, если в прошлом году мы должны были внести минимум 18%, то в этом - 13%", - сообщила советник.
По ее словам, общая сумма в 2018 году составит 1,2 миллиарда рублей. "Половина этой суммы будет потрачена на благоустройство дворовых территорий в 12 городах. Сейчас дворы проходят отбор, победители станут известны 25 февраля", - сказала Мананкина. По ее словам, вторая половина суммы будет потрачена на общественные пространства, список из которых составят общественные комиссии на основе предложений жителей, предложения можно внести на сайте gorodsreda2018.ru. Советник отметила, что затем на выборах в марте 2018 года жители проголосуют за пространства в своих городах и определят порядок обновления объектов.