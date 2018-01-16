Финансирование благоустройства Ростовской области вырастет на треть

По ее словам, общая сумма в 2018 году составит 1,2 миллиарда рублей. "Половина этой суммы будет потрачена на благоустройство дворовых территорий в 12 городах. Сейчас дворы проходят отбор, победители станут известны 25 февраля", - сказала Мананкина. По ее словам, вторая половина суммы будет потрачена на общественные пространства, список из которых составят общественные комиссии на основе предложений жителей, предложения можно внести на сайте gorodsreda2018.ru. Советник отметила, что затем на выборах в марте 2018 года жители проголосуют за пространства в своих городах и определят порядок обновления объектов.