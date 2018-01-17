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Posted 17 января 2018, 10:40

Published 17 января 2018, 10:40

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Анимированного щенка Спотти чаще всего дарили во время акции "ВКонтакте"

17 января 2018, 10:40
Анимированный щенок Спотти стал самым популярным благотворительным подарком в рамках акции в социальной сети "ВКонтакте", сведения предоставил пресс-центр компании.

"Благотворительная акция, средства от которой предназначались трем благотворительным организациям, проходила с 25 декабря по 15 января", - сказано в сообщении.

Подписчики соцсети совершили свыше 100 тысяч отправлений на общую сумму 2,1 миллиона рублей. Собранные деньги поровну разделили между благотворительными организациями "Даунсайд Ап", "Ночлежка" и "Наши дети".

Работать с благотворительными организациями "ВКонтакте" начала в 2017 году, запустив специальное направление.

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