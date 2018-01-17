Анимированного щенка Спотти чаще всего дарили во время акции "ВКонтакте"

Анимированный щенок Спотти стал самым популярным благотворительным подарком в рамках акции в социальной сети "ВКонтакте", сведения предоставил пресс-центр компании.

"Благотворительная акция, средства от которой предназначались трем благотворительным организациям, проходила с 25 декабря по 15 января", - сказано в сообщении. Подписчики соцсети совершили свыше 100 тысяч отправлений на общую сумму 2,1 миллиона рублей. Собранные деньги поровну разделили между благотворительными организациями "Даунсайд Ап", "Ночлежка" и "Наши дети". Работать с благотворительными организациями "ВКонтакте" начала в 2017 году, запустив специальное направление. р3 Вы участвовали в благотворительной акции "ВКонтакте"? Да Нет Первый раз слышу Проголосовать Проголосовало: 0 чел.