Анимированного щенка Спотти чаще всего дарили во время акции "ВКонтакте"

Posted 17 января 2018, 10:40
Published 17 января 2018, 10:40
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
"Благотворительная акция, средства от которой предназначались трем благотворительным организациям, проходила с 25 декабря по 15 января", - сказано в сообщении.
Подписчики соцсети совершили свыше 100 тысяч отправлений на общую сумму 2,1 миллиона рублей. Собранные деньги поровну разделили между благотворительными организациями "Даунсайд Ап", "Ночлежка" и "Наши дети".
Работать с благотворительными организациями "ВКонтакте" начала в 2017 году, запустив специальное направление.
р3