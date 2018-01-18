rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 января 2018, 20:39

Published 18 января 2018, 20:39

Modified 11 сентября 2022, 15:51

Updated 11 сентября 2022, 15:51

Защитник сборной Исландии стал игроком ФК "Ростов"

18 января 2018, 20:39
Футбольный клуб "Ростов" заключил трансферное соглашение с английской командой «Фулхэмом» о переходе игрока Рагнара Сигурдссона, сообщается на сайте ростовского клуба.

"Сигурдссон является защитником сборной Исландии, он подписал полноценный контракт с "Ростовом". Сейчас футболисту 31 год", - говорится в публикации.

Отмечается, что в 2014 году мужчина играл за "Краснодар". Через 2 года он стал футболистом "Фулхема", после чего его арендовал "Рубин".

Игроком сборной Исландии Сигурдссон является уже 10 лет. Он заявил, что рад оказаться в "Ростове".

В конце прошлого года главным тренером команды стал Валерий Карпин вместо Леонида Кучука.

р1

Есть ли у "Ростова" шансы победить в чемпионате РФ?
Проголосовало: 0 чел.
Материалы по теме
Стали известны соперники ФК "Ростов" на сборах в Турции
#Спорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика