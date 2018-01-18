Защитник сборной Исландии стал игроком ФК "Ростов"

Posted 18 января 2018, 20:39
Published 18 января 2018, 20:39
Modified 11 сентября 2022, 15:51
Updated 11 сентября 2022, 15:51
"Сигурдссон является защитником сборной Исландии, он подписал полноценный контракт с "Ростовом". Сейчас футболисту 31 год", - говорится в публикации.
Отмечается, что в 2014 году мужчина играл за "Краснодар". Через 2 года он стал футболистом "Фулхема", после чего его арендовал "Рубин".
Игроком сборной Исландии Сигурдссон является уже 10 лет. Он заявил, что рад оказаться в "Ростове".
В конце прошлого года главным тренером команды стал Валерий Карпин вместо Леонида Кучука.
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