Путин поинтересовался у ростовских чиновников, чем они кормят туристов

Глава администрации Азова Владимир Ращупкин рассказал о гастрономическом туризме в Азове. Он заявил, что была разработана муниципальная программа "Азов гостеприимный", в которой учитываются основные вопросы развития въездного туризма. Затронуты вопросы, как задержать туриста на несколько дней и заставить его вернуться.
На это Путин поинтересовался, чем они угощают туристов."Угощаем исторической кухней, в том числе XVI-XVII веков по рецептам, которые в том числе в Эрмитаже хранятся", - ответил Ращупкин.
Путин попросил подробнее об этом рассказать. Он узнал, что в городе можно "попробовать на вкус историю".
Далее Ращупкин рассказал об одной из главных проблем в этой сфере - сохранении идентичности исторических поселений. Путин согласился с вышесказанным и заявил, что нужно искать выход, проверив все тщательным образом. Также он пообещал подумать на этот счет.
Кроме того, была высказана проблема о том, что иногда без проведения археологических работ нельзя посадить в исторической части города дерево, установить дорожный знак или опору ЛЭП.
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