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Posted 23 января 2018, 14:59

Published 23 января 2018, 14:59

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Дело завели на подростка в Таганроге за жестокое избиение сверстника

23 января 2018, 14:59
В Таганроге Ростовской области завели уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который избил подростка, информирует во вторник региональное УСКР.

"По данным следствия, в конце 2017 года 17-летний подозреваемый несколько раз ударил 16-летнего парня. У пострадавшего зафиксировали разрыв селезенки, который осложнился развитием внутрибрюшного кровотечения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потерпевшего госпитализировали. Ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Максимальное наказание составляет восемь лет лишения свободы. Сейчас устанавливаются все детали инцидента.

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