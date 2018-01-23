Дело завели на подростка в Таганроге за жестокое избиение сверстника

Posted 23 января 2018, 14:59
Published 23 января 2018, 14:59
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
"По данным следствия, в конце 2017 года 17-летний подозреваемый несколько раз ударил 16-летнего парня. У пострадавшего зафиксировали разрыв селезенки, который осложнился развитием внутрибрюшного кровотечения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что потерпевшего госпитализировали. Ему был причинен тяжкий вред здоровью.
Максимальное наказание составляет восемь лет лишения свободы. Сейчас устанавливаются все детали инцидента.
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