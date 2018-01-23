Взрыв в доме Ростова произошел из-за неисправного шланга — источник

Напомним, квартира в 9-этажном доме взорвалась ранним утром в среду. Владелец погиб. Жильцам, чье имущество пострадало, власти города оказали помощь и заменили поврежденные ударной волной окна и двери. Газовики сообщили о том, что шланг между газовой трубой и печью отсутствовал.