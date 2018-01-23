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Posted 23 января 2018, 11:14

Published 23 января 2018, 11:14

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Взрыв в доме Ростова произошел из-за неисправного шланга — источник

23 января 2018, 11:14
Взрыв газа в многоквартирном доме по переулку Забайкальский, 5/4 произошел из-за поломки газового шланга, сообщил RostovGazeta близкий к следстви юисточник.

"Взрыв газа был из-за неисправного газового шланга", - сказал собеседник агентства

В свою очередь представитель регионального МЧС рассказал, что шланг изъят для проведения экспертизы.

Напомним, квартира в 9-этажном доме взорвалась ранним утром в среду. Владелец погиб. Жильцам, чье имущество пострадало, власти города оказали помощь и заменили поврежденные ударной волной окна и двери. Газовики сообщили о том, что шланг между газовой трубой и печью отсутствовал.

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