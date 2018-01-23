Взрыв в доме Ростова произошел из-за неисправного шланга — источник

Posted 23 января 2018, 11:14
Published 23 января 2018, 11:14
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"Взрыв газа был из-за неисправного газового шланга", - сказал собеседник агентства
В свою очередь представитель регионального МЧС рассказал, что шланг изъят для проведения экспертизы.
Напомним, квартира в 9-этажном доме взорвалась ранним утром в среду. Владелец погиб. Жильцам, чье имущество пострадало, власти города оказали помощь и заменили поврежденные ударной волной окна и двери. Газовики сообщили о том, что шланг между газовой трубой и печью отсутствовал.