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Posted 27 января 2018, 07:27

Published 27 января 2018, 07:27

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Таганрожец Рома Зверь отстоял авторские права на песню "Южное лето"

27 января 2018, 07:27
Девятый арбитражный апелляционный суд признал права уроженца Таганрога Романа Билыка, известного как Рома Зверь, на песню "Южная ночь", следует из материалов электронной картотеки.

Музыкант сообщил в своем Instagram, что кинокомпания "Централ партнершип" и кинокомпания "Лунапарк" признали в судебном заседании нарушение авторских прав на песню "Южная ночь", написанную им.

Лидер группы "Звери" сообщил, что судебная тяжба, которая длилась на протяжении трех лет, наконец завершилась. Песня "Южная ночь", автором которой является таганрожец, была незаконно использована в трейлере фильма "Выпускной".

Ранее Суд по интеллектуальным правам дважды отменял решение суда. Сумма исковых требований истца составляла 1,5 миллиона рублей. Однако с кинокомпании "Централ Партнершип" суд взыскал 300 тысяч рублей в пользу истца, с Кинокомпании "Лунапарк" — 200 тысяч рублей.

Поклонники поддержали музыканта, многие комментаторы отметили, что сумма, которую заплатят нарушившие авторские права кинокомпании, не так важна, главное, что Рома Зверь смог добиться правды.

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#Экономика#Новости
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