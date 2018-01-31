Авиаремонтный завод в Ростове готов наладить ремонт Sukhoi Superjet 100

"Для ремонта "Суперджетов" необходима, в первую очередь, воздушно-посадочная полоса", - написал сотрудник компании.
Авиаремонтный завод находится рядом со старым аэропортом. Ранее сообщалось, что воздушно-посадочная полоса аэропорта, которой пользовался и завод, будет закрыт 1 марта. В связи с этим появлялся риск сорвать заключенные контракты по ремонту самолетов. Руководство завода предпринимало попытки перенести сроки закрытия на федеральном уровне, власти сообщали о возможном переносе завода на новое место. "Вопрос, связанный с дальнейшей работой завода (новой площадкой и тому подобным) пока не решен", - написал сотрудник компании.
Пресса также отмечала, что власти предложили заводу заняться ремонтом Sukhoi Superjet 100, которые используются, в частности в новом аэропорту Платов.
Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный компанией "Гражданские самолеты Сухого" при участии ряда иностранных компаний. Это низкоплан (крыло проходит через нижнюю половину корпуса, при аварийной посадке с невыпущенным шасси удар воспринимается в основном конструкцией крыла); в салоне экономического класса — пять кресел в ряду, в салоне бизнес-класса — четыре кресла в ряду.