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Авиаремонтный завод в Ростове готов наладить ремонт Sukhoi Superjet 100

31 января 2018, 18:00
"Ростовский завод гражданской авиации N 412" в Ростове готов наладить ремонт Sukhoi Superjet 100, если у него будет доступ к воздушно-посадочной полосе, сообщил в ответ на запрос RostovGazeta представитель пресс-службы "Группы Агроком", в которую входит завод.

"Для ремонта "Суперджетов" необходима, в первую очередь, воздушно-посадочная полоса", - написал сотрудник компании.

Авиаремонтный завод находится рядом со старым аэропортом. Ранее сообщалось, что воздушно-посадочная полоса аэропорта, которой пользовался и завод, будет закрыт 1 марта. В связи с этим появлялся риск сорвать заключенные контракты по ремонту самолетов. Руководство завода предпринимало попытки перенести сроки закрытия на федеральном уровне, власти сообщали о возможном переносе завода на новое место. "Вопрос, связанный с дальнейшей работой завода (новой площадкой и тому подобным) пока не решен", - написал сотрудник компании.

Пресса также отмечала, что власти предложили заводу заняться ремонтом Sukhoi Superjet 100, которые используются, в частности в новом аэропорту Платов.

Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный компанией "Гражданские самолеты Сухого" при участии ряда иностранных компаний. Это низкоплан (крыло проходит через нижнюю половину корпуса, при аварийной посадке с невыпущенным шасси удар воспринимается в основном конструкцией крыла); в салоне экономического класса — пять кресел в ряду, в салоне бизнес-класса — четыре кресла в ряду.

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